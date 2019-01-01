كوستا: ميلان يستحق الاحترام وهدفي في موسكو هو الأجمل على الإطلاق

الميلان رغم تراجعه ولكنه يستحق الاحترام في نظر البرازيلي..

أكد دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس، أن ميلان يستحق أن يحظى باحترام كبير على الرغم من ما يُقاسيه في الآونة الأخيرة، وذلك قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإيطالي مساء السبت المقبل.

كوستا يعيش أفضل أيامه حاليًا، إذ أحرز هدف الفوز ليوفنتوس في شباك لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا، ليحقق البيانكونيري فوزًا هامًا يضمن له التواجد في ثمن نهائي البطولة الحلم.

وبالنسبة للدولي البرازيلي فإن الميلان يظل كبيرًا مهما حدث، حيث قال في تصريحات لسكاي إيطاليا "من الواضح أن الميلان في الماضي كان فريقًا رائعًا وقد فاز بكل شيء، لكنني أعتقد أن الميلان لا يزال فريق كبير يستحق الاحترام.".

الروسونيري حتى الآن نجحوا في جمع 13 نقطة فقط خلال 11 مباراة في الكالتشيو هذا الموسم، ليحتلوا بذلك المركز الحادي عشر بفارق 8 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، الهدف الأول لإدارة مالديني لهذا الموسم.

كما قامت إدارة الميلان بإقالة المدرب الذي بدأ معهم الموسم، ماركو جيامباولو، ليحل محله ستيفانو بيولي والذي حقق فوزًا وحيدًا مقابل هزيمتين وتعادل منذ أن تولى المسؤولية.

لكن، بالنسبة لكوستا، فإن الميلان لديه جودة عالية، وخص بالثناء لوكاس باكيتا مواطنه البرازيلي، حيث قال "باكيتا لاعب مهم، إنني أعرفه من المنتخب الوطني.".

"لديه جودة ممتازة، لكن كرة القدم في أوروبا تختلف عن البرازيل فيما يتعلق بالقوة البدنية والالتحامات، لكنني متأكد من أن قيمته سوف تبرز في الوقت المناسب."

في الوقت نفسه، فقد اعتبر لاعب بايرن ميونخ السابق أن الهدف القاتل في شباك لوكوموتيف موسكو هو الهدف الأفضل له خلال مسيرته حتى الآن، وتحدث عن كيفية الوصول للشباك، حيث قال "كنت في مركز 10 وأجد صعوبة في الحصول على مسافة.".

"تحدثت إلى ديبالا وبونوتشي وقلت لنفسي أنني ينبغي أن أخرج إلى اليسار قليلًا. عندما ركضت تجاه المرمى، رأيت أن لديّ مساحة، وهيجواين كان ذكيًا أن يعطيني الكرة من لمسة واحدة."

وأتم "إنه أجمل هدف في مسيرتي كلاعب كرة قدم. أنا لست معتادًا على خلع القميص بعد إحراز الأهداف، ولكنها كانت بمثابة لقطة تحرر بالنسبة لي.".

الجدير بالذكر أن كتيبة ماوريسيو ساري تدخل مباراة ميلان وفي جعبتها 29 نقطة تتصدر بها جدول ترتيب الكالتشيو بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف إنتر ميلان.