المدرب الروماني قاد العميد بدايةً من أغسطس 2021

كشف الروماني كوزمين كونترا؛ المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن مصيره من البقاء مع العميد في الموسم المقبل من عدمه، عبر رسالة وجهها لجماهير النادي.

اللقب يهرب من العميد:

الاتحاد بقيادة المدرب الروماني تصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المنقضي، لأشهر عديدة، بفارق عدة نقاط عن الهلال.

لكن قبل النهاية بجولتين، خسر العميد الصدارة لصالح الزعيم، بعدما خسر ثماني نقاط في ثلاث جولات، وختمها بالتعادل أمام الباطن سلبيًا في الجولة الأخيرة، ليخسر اللقب الذي حلم الجمهور بتحقيقه على مدار سنوات.

لم يحقق النمور لقب الدوري المحلي منذ موسم 2008-2009، وهو ما صدم الجمهور لضياع لقب الموسم في الأمتار الأخيرة.

ويعد الدوري المحلي هو ثاني بطولة يضيعها الاتحاد في غضون أشهر، في ظل خسارته لنهائي البطولة العربية للأندية في أغسطس الماضي، بعدما وصل للنهائي، لكنه هُزم أمام الصفاقسي التونسي.

ماذا قال كونترا للجماهير؟

المدرب الروماني أكد عبر رسالته أنه مستمر في مهمته مع العميد، متوجهًا بالاعتذار للجماهير، لضياع اللقب، وواعدًا بفريق أقوى في الموسم المقبل.

وكتب كونترا، عبر حسابه الرسمي على الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مرحبًا جمهور الاتحاد: أولًا أريد أن أعتذر لكم، لأنني خذلتكم في اللحظات الأخيرة، رغم أننا بذلنا قصارى جهدنا إلا أننا لم نرتق لمستوى عظمتكم".

وأضاف: "الأبطال العظماء أيضًا ينهضون سريعًا من الهزائم الصعبة، ويتعلمون من أخطائهم، سنعود الموسم المقبل أقوى، لتحقيق اللقب، الذي انتظرتموه طويلًا، وشكرًا لدعمكم لنا خلال الموسم المقبل".

Next season @ittihad will come back stronger to achieve the title that you have been waiting for so long.



Thank you very much for your support during this season. #UntilTheEnd #bringithome 💛🖤 🐅 pic.twitter.com/BOxOgR6op6 — Cosmin Contra (@CosminContra2) June 30, 2022

ماذا قدم كونترا مع العميد؟

الروماني صاحب الـ46 عامًا كان قد تولى المسؤولية الفنية للعميد في أغسطس 2021، وكان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم المنقضي، لكن يبدو أن التجديد له قد اقترب.

وخاض الاتحاد تحت إشراف كونترا 29 مباراة، حقق الفوز في 19 منها، وتعادل في خمس، وخسر خمسة لقاءات أخرى.

وبخلاف ضياع لقب الدوري المحلي، ودع العميد مع الروماني كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي بالهزيمة أمام الفيحاء بهدف نظيف.

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