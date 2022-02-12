" كوزمين أعطى روسو درسًا وجعله يائسًا"

أشاد حاتم خيمي، نجم الوحدة السابق بمدرب الاتحاد كوزمين كونترا بعد أداء الفريق ليلة أمس الجمعة ضد النصر.

وحقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على نظيره النصر بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي.

وشهدت المباراة تسجيل المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد، هدفًا في مرمى النصر، في أول مباراة ضد فريقه السابق الذي تألق بقميصه لعدة سنوات، قبل أن ينتقل قبل أسابيع لصفوف الاتحاد.

ماذا قال حاتم خيمي؟

وحلل لاعب كرة القدم السابق المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة" حيث قال: "مدرب الاتحاد (كوزمين كونترا) أعطى مدرب النصر (أنخيل روسو) درسًا وجعله يائسًا لا يدري ماذا يفعل في المباراة".

وأضاف: " مدرب النصر لم يعرف كيف يخرج من المأزق، لأن كوزمين سيطر على وسط الملعب وكذلك الأطراف، وعلى روسو التحسن لأن أي فريق يستطيع أن يضعك في ورطة بهذا الشكل".

ما هو موقف الفريقين؟

وبهذه النتيجة، ابتعد الاتحاد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة من 19 مباراة، متفوقا بفارق 7 نقاط عن الشباب، صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراة أكثر.

ويأتي النصر في المركز الثالث برصيد 38 نقطة من 20 مباراة، علمًا بأنه يتفوق على الهلال، حامل اللقب، صاحب المركز الرابع بفارق 7 نقاط، لكن الزعيم لعب 3 مباريات أقل.

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