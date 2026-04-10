يبدو أن أنتوني كورّيا في طريقه لخلافة رون يانس في نادي إف سي أوتريخت. فقد توصل مدرب تلستار إلى اتفاق مبدئي مع إدارة النادي في ملعب دي خالخن فارد بشأن عقد لعدة سنوات. والتفصيل اللافت هو أن كورّيا سيزور مع تلستار هذا الأسبوع إف سي أوتريخت.

وتفيد مصادر مقربة من إف سي أوتريخت لصحيفة دي تيليغراف بأنه بعد مباراة السبت سيتم تسريع وتيرة المفاوضات مع تلستار بشأن قيمة الشرط الجزائي لكورّيا. ويرتبط المدرب البالغ من العمر 43 عاماً بعقد في فيلسن-زاود حتى منتصف عام 2027.

وقد يلوح لتلستار الحصول على رقم قياسي في قيمة انتقال. ويعود الرقم القياسي الحالي إلى عام 1996، حين بيع المدافع أريان دي زيو إلى النادي الإنجليزي بارنسلي مقابل ما يعادل 375 ألف يورو.

وكان كورّيا قد أقرّ مؤخراً عبر ESPN بحدوث تواصل مع إف سي أوتريخت. وقال: «آمل أن يدرك كل من يملك عقلاً سليماً أن التركيز ينصبّ على تلستار. يُطرح سؤال فأجيب عليه بصدق. وكيف تُستقبل تلك الإجابة فليقرره كل شخص بنفسه»، هكذا أوضح لصحيفة هارلمس داغبلاد.

وأضاف: «لا أشعر بأي ندم إطلاقاً على إجابتي في ESPN بأنني شربت قهوة مع إف سي أوتريخت. أعلم أنه عندما يُطرح مثل هذا السؤال، تماماً كما حدث حينها مع AZ، يبدأ الناس بالتخمين وتنهال الأسئلة. وغالباً عندما نعطي إجابات صادقة لا نحتاج بعدها إلى التفكير ويمكننا تقديم الإجابة نفسها»، مؤكداً المدرب المرشح ليكون مدرب إف سي أوتريخت الجديد.

ويصف كورّيا إف سي أوتريخت بأنه «نادٍ جميل للغاية». وقال: «لذا لا داعي لأن أكذب. أنا منشغل فقط بجعل تلستار أفضل كل يوم. بالطبع أعلم أن ذلك ’جزء من المهنة‘، لكننا أحياناً نحوله إلى عرض كبير جداً. وأنا لا أحب ذلك».

كشف غيرت كرويس، اللاعب السابق في إف سي أوتريخت، يوم الجمعة في De Voetbalkantine على ESPN أن كورّيا كان في مرتبة متقدمة على القائمة. وقال كرويس الأب مشيراً إلى كورّيا: «لديّ انطباع بأنه في مركز الصدارة». وأضاف: «أقرأ وأسمع كل شيء، حتى داخل الملعب».

وتابع: «أعتقد أنه أحد المرشحين الجيدين. شاب من الجيل الجديد، ويقدم عملاً ممتازاً مع تلستار»، ويرى كرويس أن قدوم مدرب الفريق المتعثر من فيلسن-زاود أمرٌ مرحّب به. وكان ريك كرويس (إف سي فولندام) وبول سيمونيس (من دون نادٍ) أيضاً مرشحين جادين، لكن يبدو أن كورّيا سيكون بشكل نهائي خليفة يانس.