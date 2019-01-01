كوريا الجنوبية تسيطر على تاريخ المواجهات مع البحرين

البحرين تسعى لخطف التأهل أمام كوريا الجنوبية في كأس آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تستكمل اليوم مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليًا في الإمارات العربية المتحدة بإقامة مباراتين هامتين.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره القطري، في مباراة ضمن الأقوى في دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية الحالية.

ويسعى المنتخب البحريني في كسر عقدة مستمرة منذ 2007 حيث لم يحقق الفوز على كوريا الجنوبية، بل لم يحقق الفوز سوى مرتين فقط.

ونجد في تاريخ مواجهات الفريقين، تفوق كاسح لمنتخب كوريا الجنوبية على حساب المنتخب العربي الذي يرغب في المنافسة على اللقب.

وتواجه الفريقين من قبل في جميع المسابقات والمباريات الودية في 20 مناسبة حيث حقق كوريا الجنوبية 14 فوز مقابل انتصارين للبحرين وتعادلا في 4.

حققت كوريا الجنوبية أول انتصار رسمي لها على البحرين عام 1978، في دور الألعاب الآسيوية بخمسة أهداف مقابل هدف.

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بينما على الجانب الأخر حقق البحرين أول انتصار على حساب كوريا الجنوبية، عام 1988 بنتيجة هدفين رد في تصفيات كأس الأمم الآسيوية.