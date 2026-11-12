قبل ودية السعودية .. حسم أزمة كوريا الجنوبية وحقيقة اعتزال 3 لاعبين بسبب سون هيونج مين!

بينما تدور الأنظار حول وديتها أمام المنتخب السعودي، فإن التقارير الإعلامية تشير إلى أن الأوضاع في صفوف كوريا الجنوبية، ليست على ما يُرام، وأن المنتخب يعيش حالة من الانقسامات التالية، بطلها هو هدافه التاريخي سون هيونج مين.

على ملعب جاسم بن حمد، يلتقي منتخبا السعودية وكوريا الجنوبية، في فترة التوقف الدولي، بمباراة ودية كان يُفترض أن تشهد استعدادات الأخضر لاستضافة كأس آسيا 2027، في يناير، قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي عن تأجيل إقامة البطولة إلى ديسمبر من العام المُقبل.

ماذا يحدث؟

وذكرت تقارير بأن الأزمة تكمن في ثلاثي المنتخب الكوري، هوانج هي تشان، هوانج إن بوم، كيم مين جاي، المولودين جميعًا عام 1996، واستيائهم من طريقة قيادة سون هيونج مين للمنتخب الكوري، مع ازدياد التكهنات بشأن احتمالية اتخاذهم قرار الاعتزال الدولي.

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وأثيرت تلك الأزمة بعد ودية "الشمشون" الكوري ضد أوزبكستان، في أكتوبر، فيما وصلت حدة الأمر إلى جلسة استماع برلمانية، ادعى فيها النائب جونج يون-ووك، بأن بعض اللاعبين أشاروا إلى سون بعبارة "ذلك الشخص" ولم يذكروا اسمه.

حقيقة الاعتزال

وفي هذا السياق، أشار موقع "كوريا هيرالد"، إلى حسم نجوم المنتخب الكوري الجدل، بشأن احتمالية الاعتزال بسبب خلافهم مع أسطورة توتنهام، الذي يلعب حاليًا في لوس أنجلوس الأمريكي.

وفي بيان مشترك عبر الاتحاد الكوري، استهل كل من سون هيونج مين، ولي جاي سونج، وهوانج هي تشان، وهوانج إن بوم، وكيم مين جاي، رسالتهم بالاعتذار إلى الجماهير عن القلق الذي تسببوا به، مؤكدين أن ما أشير مسبقًا إلى إمكانية الاعتزال الدولي، هو غير صحيح على الإطلاق، حتى وإن كان من باب الضغط للاستجابة لمطالب معينة، كما أكدوا أن كل شيء نابع من تصور مشترك بأن المنتخب الكوري يجب أن يتحسن، دون أي انقسامات أو خلافات شخصية داخل صفوف الفريق.

ابتسامة في التدريبات

من جانبه، حرص المدرب المؤقت روبرت مورينو، على زيارة هوانج إن بيوم في البرتغال، وهوانج هي تشان وكيم في ألمانيا، قبل ضمهم إلى معسكر قطر، لخوض مباراتين وديتين، أولاهما أمام المنتخب السعودي، الجمعة.

ونوّه مورينو بأنه تحدث مع اللاعبين حول مجموعة من الملفات التي أثيرت بعد مباراة أوزبكستان، كما ناقشوا آراءهم حول المنتخب الوطني، عندما اجتمعوا في معسكر المنتخب، مشيرًا إلى أنه أخذ في الاعتبار، التزام اللاعبين بالمنتخب بجانب قدراتهم الفردية.

وأشار اللاعبون إلى أنهم استمعوا إلى مواقفهم، وفهموا بعضهم البعض بشكل أفضل، خاصة في تلك النقاط التي لم يكونوا يفهمونها من قبل، مؤكدين احترامهم لأدوار ومسؤوليات بعضهم البعض، وأنهم سيكونوا قدوة حسنة للاعبين الذين سيأتون بعدهم.

وتأكد انتهاء الأزمة، خلال تواجد اللاعبين في معسكر المنتخب، وخاصة خلال حصة تدريبية، ظهر سون هيونج مين وكيم مين جاي، نجم بايرن ميونخ، وهما يتبادلان الابتسامة والتحية.

ذكرى الآسيوية وأزمة المونديال

ويملك المنتخب السعودي ذكرى مشمولة برغبة الثأر أمام نظيره الكوري الجنوبي، الذي كان سببًا في إقصائه من دور الـ16 ببطولة كأس آسيا 2023، بركلات الترجيح، والتي كتبت نهاية مشوار الأخضر في البطولة.

ورغم ذلك، إلا أن المنتخبين يجمع بينهما سوء المشوار في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ودّع الثنائي مبكرًا من دور المجموعات، بعدما غادر المنتخب السعودي، متذيلًا المجموعة الثامنة، برصيد نقطتين، من تعادلين مع أوروجواي وكاب فيردي، وهزيمة برباعية من إسبانيا، فيما غادر منتخب كوريا مبكرًا من المجموعة الأولى، باحتلاله المركز الثالث برصيد 3 نقاط، من فوز على تشيكيا وهزيمتين أمام المكسيك وجنوب إفريقيا، في هزيمة دفعت المدرب ميونج-بو لتقديم استقالته.