كورونا يهدد بكارثة جديدة في برشلونة

ثروة كبيرة قد يفقدها النادي الإسباني هذا الموسم

يواجه نادي برشلونة الإسباني، أزمة مالية كبيرة خلال الأشهر القليلة القادمة، بسبب تعطل النشاط الرياضي بمختلف أنحاء أوروبا بعد تفشي فيروس كورونا.

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، صرح مؤخراً أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيروس يمكن أن تقترب إلى 6 ملايين يورو حتى الآن.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن الوضع الحالي يضع ضغوطاً مالية كبيرة على برشلونة، خاصة لالتزامه بدفع رواتب جميع الرياضيين بالنادي، وتأثر الدخل الوارد لخزينته.

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فاتورة الأجور لبرشلونة تصل لحوالي 70% من ميزانية النادي، الأمر الذي سيدفع الإدارة للبحث عن حلول عاجلة من أجل تخطي هذه الأزمة.

ويأتي ذلك بعدما تسبب كورونا في انعدام النشاط السياحي لانتشار الفيروس بشكل متزايد في إسبانيا، وإغلاق متاجر النادي والمتحف الخاص به، وغياب العوائد الاقتصادية المختلفة لملعب كامب نو لتذاكر المباريات.

مجموع الخسائر المتوقعة خلال هذه الأزمة قد يصل إلى 60 مليون يورو، وهي قيمة ستجعل برشلونة عاجزاً عن تلبية ميزانية دخله للمرة الأولى منذ 2011.

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ومن أجل عبور هذه الورطة بسلام، تدرس إدارة برشلونة جميع السيناريوهات المتاحة من من مسؤوليه التنفيذيين، بعقد اجتماعات مستمرة للبحث عن الحلول المتاحة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قد أعلن مؤخراً عن تأجيل بطولة يورو 2020 إلى عام 2021، ومحاولة إنهاء الموسم الكروي الحالي قبل نهاية شهر يونيو المقبل.