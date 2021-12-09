كورونا يضرب من جديد - إصابات بالجملة تجبر الدوري الإنجليزي على التأجيل

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، تأجيل إحدى مباريات الجولة الـ 16 من المسابقة، بين توتنهام وبرايتون، بسبب انتشار فيروس كورونا بين صفوف سبيرز.

ويعاني توتنهام في الفترة الأخيرة من ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل الفريق، إذ أعلن أنطونيو كونتي مدرب الفريق إصابة 8 لاعبين بالإضافة إلى 5 أفراد من الجهاز الفني بالفيروس.

وفي وقت سابق كان قد تم إغلاق مقر تدريبات الفريق اللندني، بسبب كثرة الإصابات داخل الفريق، والتي بحسب المدرب الإيطالي تزداد يومًا بعد يوم.

وبحسب بيان رابطة البريميرليج، فإن قرار تأجيل المباراة جاء بعد طلب من توتنهام نتيجة كثرة الإصابات، ووافقت الرابطة بالاتفاق مع الجهات الطبية المعنية، التي أعطت الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والأطقم الفنية.

وشدد بيان رابطة الدوري الإنجليزي، على أنه سيتم إعادة جدول المباراة في وقت لاحق، وتمنت الرابطة الشفاء العاجل لجميع المصابين بفيروس كورونا.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بعد لعب 14 مباراة، بينما يأتي برايتون في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

جدير بالذكر أن مباراة توتنهام وبرايتون ليست الأولى التي تتأجل للفريق اللندني بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا، إذ تأجلت مباراة سبيرز مع ستاد رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي لنفس السبب.