كورونا يضرب ليفربول وبيان رسمي لتأجيل مواجهة آرسنال

أصبحت مواجهة آرسنال وليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، مهددة بالتأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا داخل صفوف الريدز.

الفريقان يلعبان معًا يوم الخميس، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، في قمة متجددة بينهما على ملعب الإمارات معقل المدفعجية.

وكان ليفربول قد خاض مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي ضد تشيلسي، من دون مدربه الألماني يورجن كلوب بسبب إصابته بكورونا.

وأعلن وقتها النادي عن وجود 3 حالات أخرى من بين الجهاز الفني وبعض اللاعبين، والآن يبدو أن مباراة آرسنال ستكون مهددة بالتأجيل بسبب ظهور المزيد من الحالات.

ماذا حدث اليوم في ليفربول؟

النادي الإنجليزي قرر إلغاء جلسة التدريب لليوم الثلاثاء، بسبب معاناة المزيد من اللاعبين من الفيروس، على الرغم من عدم وجود أي تأكيد على إجمالي عدد الغيابات.

وكان الريدز من دون تسعة لاعبين من الفريق الأول ضد تشيلسي الأحد الماضي، مع وجود لاعبين فقط وهما أندي روبرتسون وتاكومي مينامينو، لديهما فرصة العودة أمام آرسنال.

والآن سيلعب الفريق المباراة في حالة إقامتها، من دون محمد صلاح ونابي كيتا وساديو ماني، بسبب مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية.

ليفربول يطلب التأجيل

الريدز قالوا في بيان رسمي:"نؤكد على طلبنا لتأجيل مباراة الذهاب أمام آرسنال المقرر لها يوم الخميس، بسبب العدد المتزايد من حالات كورونا بالفريق".

وأضافوا خلال البيان:"من بين الاعتبارات التي وضعناها في طلب التأجيل، هي الحاجة لتوفير الرد على طلبنا، قبل قيام الجماهير للسفر إلى لندن لحضور المباراة".

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