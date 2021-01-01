كورونا يضرب برشلونة .. النادي يعلن عن حالتين في الفريق الأول

نادي برشلونة يعلن عن حالتين كورونا في الفريق الأول.

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي وجود حالتين إصابة بفيروس كورونا بصفوف الفريق الأول لكرة القدم.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي اليوم وأكد خلاله أن تدريب صباح الثلاثاء سيتم تأجيله هو والمؤتمر الصحفي.

وكتب النادي في بيانه: "بعد فحوصات بي سي آر التي أجريت اليوم الإثنين اكتشفنا إصابة عوضين من الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا".

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وأضاف: "النادي أخبر السلطات الرياضية والصحية وكافة الفريق بالخضوع لفحص بي سي آر آخر صباح يوم الثلاثاء وفقًا لبروتوكول رابطة الدوري الإسباني".

وأكمل: "نتيجة لذلك سيتم تأجيل تدريب الفريق الذي كان من المقرر أن يقام صباح الثلاثاء في تمام الـ11".

وأنهى النادي بيانه: "الموعد الجديد لتدريبات الفريق والمؤتمر الصحفي الذي يتبعها قبل مواجهة أتلتيك بيلباو سيتم الكشف عنهما بالغد".

جدير بالذكر أن برشلونة سيحل ضيفًا على أتلتيك بيلباو يوم الأربعاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة.