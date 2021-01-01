إغلاق ملعب أستون فيلا التدريبي قبل مواجهة ليفربول بسبب كورونا

المباراة قد يتم تأجيلها بشكل كبير

يستمر فيروس كورونا في تهديد الكرة الإنجليزية من جديد هذا الموسم، قبل المواجهة المنتظرة بين ليفربول وأستون فيلا، غدًا الجمعة، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

أستون فيلا أجبر على إغلاق ملعبه التدريبي اليوم، وذلك بسبب تفشي الوباء بشكل كبير داخل النادي بوجود العديد من الحالات الإيجابية.

ومن جانبه كشف النادي الإنجليزي في بيان رسمي، عن اكتشاف هذه الحالات بين اللاعبين وبعض المتواجدين في طاقم التدريب.

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وأوضح أنه تم إرسال جميع المصابين في عزلة ذاتية حتى تماثل الشفاء، ولكن تزداد الشكوك حول إقامة مباراة الفريق ضد ليفربول.

وأشار النادي إلى وجود محادثات مستمرة مع الاتحاد الإنجليزي ورابطة البريميرليج، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بشأن مصير هذه المباراة.

ولا تعتبر هذه المواجهة الوحيدة التي تمر بنفس الظروف، حيث ينطبق نفس الأمر على لقاء ساوثامبتون مع شروزبري تاون بالدور الثالث من البطولة.

ويأتي ذلك بعدما أعلن شروزبري عن وجود العديد من الحالات بين اللاعبين والطاقم الفني ليتم تأجيل اللقاء لموعد آخر.

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ورغم عدم الإعلان عن مصير مواجهة ليفربول وأستون فيلا، إلا أن الأمور تميل بشكل كبير نحو تأجيلها لتفادي انتشار الفيروس بشكل أكبر.