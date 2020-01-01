كورونا يُجبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على الإغلاق لأجل غير مسمى

الآن بات الجميع في المنازل..

قرر شيفيلد يونايتد التوقف عن التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا بين اللاعبين.

شيفيلد كان النادي الأخير من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتخذ تلك الخطوة، حيث كان الفريق يتدرب حتى صباح الإثنين بصورة تقليدية.

ولكن بعد تعليمات ونصائح الاتحاد الإنجليزي بأن التدريبات الجماعية بها خطر كبير وتُزيد من فرص نقل العدوى، تم إرسال اللاعبين إلى منازلهم ووضع برنامج للتدريبات الفردية لهم.

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رابطة البريميرليج بالاتفاق مع الاتحاد الإنجليزي سبق وأن أعلنت عن إيقاف النشاط حتى 30 أبريل المقبل، ومن المرجح أن تزداد الفترة في ظل تفشي كورونا بصورة لا يمكن السيطرة عليها.

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شيفيلد لعب مباراة ودية الأسبوع الماضي أثارت قلق وضجة داخل إنجلترا، ولكن في نهاية المطاف طلبت الرابطة هي الأخرى أن تتوقف الأندية عن التدريب إلى أجل غير مسمى.

أرسنال كان قد أعلن أيضًا أن العودة للتدريبات الجماعية غير معروف موعدها حاليًا على الرغم من تعافي مدربهم مايكل أرتيتا من كورونا.

الجدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي تحلم بعودة البطولة في بدايات مايو بدون حضور جماهيري، إلا أن كل التقارير تؤكد استحالة حدوث الأمر إلا إذا جد جديد بخصوص كورونا.