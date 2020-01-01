كورونا ومدرجات خالية .. هل حانت لحظة ميلان في الديربي؟

حان موعد الديربي ولكن

حان موعد الديربي، مثل العام الماضي بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، ولكن الجديد هذا العام غياب الهالة الضخمة التي تصاحب وصول واحدة من أعرق وأشهر اللقاءات في العالم وأكثرها جماهيرية.

عدة عوامل تجعل من النسخة الحالية لديربي ميلانو بين الأخوين الأعداء إنتر وميلان لا تحظى بنفس الاهتمام، وأولها أن القمة ستلعب أمام مدرجات خالية في ملعب "سان سيرو" الذي كانت جنباته تتحول لمسرح يتباهى فيه جماهير الفريقين باستفزاز الآخر وتشجيع ناديه.

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فيروس كورونا ليس فقط السبب وراء غياب الجماهير، ولكن أيضاً عدداً من لاعبي الفريقين، ستة من إنتر أُصيبوا في الأيام الماضية، مع غياب لماتيو جابيا من طرف ميلان لنفس السبب، مما يجعل النيراتزوري بالأخص يدخل القمة منقوصاً من عديد الأسلحة والزاد البشري.

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موعد المباراة مباشرة بعد التوقف الدولي الذي كان كارثي التأثير بسبب نشره للعدوى والإصابات للنجوم أفقدته الزخم، حتى مدربي الفريقين لم يتمكنا من الإعداد بشكل كاف للمباراة، فقط حصة تدريبية وحيدة ستقام الجمعة بمشاركة الجميع بسبب تأخر عودة الدوليين، ما يشبه استعدادات الطواريء وليس كما جرت العادة بالتحضير لأيام لتلك المباراة.

كل تلك الظروف التي قللت من أجواء المباراة تأتي لخدمة الطرف الأحمر على نظيره الأزرق، ميلان الذي لم يفز بالديربي منذ فوزه بالكأس قبل عامين بفضل هدف باتريك كوتروني بالأوقات الإضافية، والعام الماضي تكبد خسارتين ذهاباً وإياباً بالدوري، الآن تبدو فرصته قوية وسانحة لكسر هيمنة الجار.

الغيابات في صفوف إنتر تقابلها اكتمال في صفوف ميلان، وإن كان حتى في ظل النقص يبقى النيراتزوري يملك قائمة مدججة بالنجوم، ولكن القوام الأساسي يبدو منقوصاً، خصوصاً في الخط الخلفي، عكس الروسونيري الذي لن يغيب عنه أي من العناصر الرئيسية.

وفي ظل انشغال معظم عناصر إنتر بالسفر حول العالم مع منتخبات بلادهم، كان زلاتان إبراهيموفيتش، تيو هيرنانديز، أليسيو رومانيولي، وآخرون من قائمة ميلان الأساسية يتعافون بشكل تدريجي ويتم تجهيزهم للمباراة.

نقطة أخرى قد تكون سلاحاً ذو حدين هي غياب الجمهور، في المباريات الأخيرة الضغط الجمهور شكل عنصراً ساعد إنتر في عودته بالديربي الأخير، وساهم في هزيمة ميلان، والآن بغياب المساندة للطرفين، سيكون الصمت وغياب الضغوطات في مصلحة الشيطان الباحث عن الهدوء من أجل خطف انتصار طال انتظاره.

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الديربي دوماً كان خارج الحسابات، مباراة تخضع لقواعدها الخاصة، ولكن في ظل استثناءات الوضع الراهن، قد تكون فرصة ذهبية للروسونيري من أجل أخيراً تحقيق الانتصار يعني له الكثير ويضع النيراتزوري تحت الضغوط مبكراً هذا الموسم.