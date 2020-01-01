كورونا في إسبانيا - الليجا مهددة بالإلغاء والبطل مجهول

تأثير كورونا بدأ يضرب الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية إمكانية إيقاف بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري سواء بصورة مؤقتة أو دائمة بسبب انتشار فيروس كورونا.

رابطة الدوري الإسباني أعلنت خوض مباريات الجولتين 28 و29 دون حضور جماهيري، كما تم إيقاف الدوري في جميع الدرجات عدا الثانية والأولى.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ عدد كبير من اللاعبين لا يفضل استمرار الدوري الإسباني خوفًا على أرواحهم، كما يرفضون فكرة خوض المباريات دون حضور جماهيري.

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وأشارت إلى أنّ الاتحاد الإسباني برئاسة لويس روبياليس سوف يجتمع مع رئيس الرابطة، خافيير تيباس، غدًا، الخميس، لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الأمر.

في إطار متصل، أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ التوجه الحالي يميل إلى إيقاف الدوري لمدة أسبوعين سواء في الدرجة الأولى أو الثانية.

وأوضحت أنّ هذه المدة قد تزيد أو قد يصل الأمر إلى إلغاء البطولة بالكلية حال استمرت الأزمة بعد انقضاء فترة الأسبوعين.

وتطرقت الصحيفة للحديث عن تحديد هوية البطل حال تقرر إلغاء الليجا عن الموسم الحالي، فإن الاتحاد الإسباني سوف يقرر بالتعاون مع الرابطة بطل النسخة الحالية وفقًا لما تقره المادة 188 من اللوائح.

وفي حال لم يتوصل الطرفين لاتفاق نهائي، فإن روبياليس هو من سيحدد البطل.

جدير بالذكر أنّ برشلونة أوقف تدريبات اللاماسيا وكذلك فريق كرة القدم النسائي لحين مرور الأزمة.