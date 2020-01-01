سولشاير لمورينيو: لا أؤمن بما فعله مانشستر يونايتد في الماضي

تحدث أيضاً عن عذر الإصابات التي يعاني منها فريقه

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنه احتاج العديد من التغييرات لإصلاح فريقه، بعد رحيل البرتغالي جويه مورينيو الموسم الماضي.

سولشاير منذ تسلمه المهمة في ديسمبر 2018، تخلص من 9 لاعبين دفعة واحدة، وقام بالتوقيع مع 4 آخر بشكل دائم لتدعيم صفوف الشياطين الحمر.

وقال النرويجي عن سر هذا التغيير:"شعرت بأنها ضرورية بشكل كبير، وقعنا مع 4 لاعبين جدد وتخلينا عن البعض وقمنا بتصعيد البعض الآخر للفريق الأول".

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وأضاف:"متفائل بتقدمنا نحو الطريق الصحيح لعودة مانشستر يونايتد مرة أخرى، كل نادي له طريقته المختلفة وأسلوبه الخاص، وبالنسبة لي أثق بالخطة التي نتبعها".

وتابع:"بكل أمانة ربما لا أؤمن بكل ما فعلنا في الماضي، ولكن في الوقت الحالي أشعر بكل ثقة بأني الرجل المناسب، لن أجلس هنا للحديث فقط بل سترون النتيجة في النهاية".

مورينيو خرج مؤخراً للشكوى من الإصابات التي يعاني منها فريقه الحالي توتنهام بغياب هاري كين وسون هيونج مين وستيفين بيرجوين، ولكن سولشاير يرفض اتباع نفس الأسلوب مع ماركوس راشفورد وبول بوجبا.

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واستكمل النرويجي حديثه:"لن أتحدث عن الإصابات، كل تركيزي على من يمتلك الجاهزية للمشاركة وما لدي من لاعبين، الإصابات جزء طبيعي من اللعبة علينا التعامل معه".

يذكر أن مانشستر يونايتد كان على موعد مع مواجهة توتنهام الأحد القادم، لكن المباراة تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا، وإصابة ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وكالوم هودسون أودوي، بالإضافة لعينات إيجابية أخرى في بورنموث وليستر سيتي وإيفرتون.