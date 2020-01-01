رسمياً.. تأجيل الدوري الألماني حتى بداية إبريل

احتمالات حول استكمال الموسم بدلاً من نهايته بشكل مبكر

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، استمرار تأجيله لمنافساته المحلية لفترة أطول ضمن الاجراءات المستمرة لمقاومة فيروس كورونا.

البوندسليجا تأجلت لجولة واحدة فقط مطلع هذا الأسبوع، بسبب وجود العديد من الحالات المصابة بكورونا داخل ألمانيا، ولكن الايقاف سيستمر حتى 2 إبريل.

وجاء ذلك وفقاً لما أكده الاتحاد الألماني، في أحدث قراراته الخاصة بالموقف الراهن، وسط حالة من الارتباك لدى جميع الاتحادات الأوروبية.

المزيد من الفرق

ويتوافق بذلك موعد إيقاف البوندسليجا، مع الدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي والفرنسي، حيث تم تعطيل النشاط بهم جميعاً حتى مطلع شهر إبريل المقبل.

وتأتي الفكرة الحالية لدى الاتحاد الألماني في حالة استمرار انتشار كورونا، بإقامة ما تبقى من مباريات الموسم الحالي بالدرجة الأولى والثانية بدون جمهور.

روسيا تعرض استضافة بطولة يورو 2020

أسباب قد تدفع صلاح لمغادرة ليفربول

وقال كريستيان شيفيرت المدير التنفيذي للاتحاد الألماني على هامش القرار:"لا أحد يريد رؤية كرة قدم بدون جماهير، تعطيل النشاط كذلك سيضر بالعديد من الأشخاص، هناك 56 وظيفة في خطر بسبب التوقف".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل صدارة الدوري الألماني بـ55 نقطة، مقابل 51 لبوروسيا دورتموند الثاني و50 للايبزيج الثالث، بعد 25 جولة من البطولة.