أزمة كبيرة في انتظار برشلونة مع عودة النشاط

الأمر قد ينطبق على جميع الأندية في أوروبا

تلقى كيكي سيتين مدرب برشلونة، تحذيرات شديدة اللهجة، لتأثر اللاعبين من الناحية البدنية، بسبب توقف النشاط الرياضي بعد انتشار فيروس كورونا.

الفيروس المميت أدى لحدوث حالة من الشلل التام بكرة القدم العالمية منذ شهر مارس الماضي، حيث أغلقت الأندية أبوابها، وقررت فرض الحجر المنزلي على اللاعبين.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن فران سوتو مدرب اللياقة البدنية في برشلونة، حذر سيتين من وصول الحالة الجسدية للاعبين إلى مرحلة خطيرة.

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وجاء ذلك بسبب الأضرار التي قد تلحق بجسد لاعب كرة القدم، في حالة عدم التدرب بشكل مناسب لمدة شهرين والعودة مرة أخرى لممارسة اللعبة، حتى وإن كان يقوم ببعض التمارين الخفيفة في المنزل.

وهو ما يجعل كل يوم يمضي بدون عودة اللاعبين للتدريبات، كصداع إضافي لدى المدربين البدنيين في مختلف الأندية، حيث تسبب ذلك في خفض معايير الأداء لكل لاعب بشكل أسبوعي، وفقاً لمتابعة برشلونة للاعبيه الفترة الماضية، وربما يسري ذلك على الجميع بشكل عام.

وقال فران سوتو في تصريحات صحفية عن هذا الشأن:"إعادة التأهيل ستكون في غاية الصعوبة، لأن الرياضيينا ليسوا معتادين على التوقف لهذه الفترة الطويلة".

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وحسب التوقعات فيبدو الاحتمال الأرجح هو عودة اللاعبين بـ30% فقط من قدراتهم البدنية لو تم استئناف النشاط، مع اكتمال الـ70% بعد عمل مكثف جداً من مدربين الأحمال البدنية.

يذكر أن الاجتماعات التي أجراها الدوري الإسباني على مدار الأسابيع الماضية، أسفرت عن عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية لأنديتهم في شهر مايو القادم، بشرط اتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية اللازمة.