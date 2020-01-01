اتجاه نحو إلغاء كأس الاتحاد والرابطة الموسم القادم

فيروس كورونا يواصل إفساد المنافسات الرياضية

يواصل الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، إيجاد الحلول المناسبة من أجل إنهاء الموسم الحالي، في ظل الأزمة الراهنة بانتشار فيروس كورونا.

الفيروس أصاب العديد من البلدان بمختلف أنحاء العالم، ووصل لبعض اللاعبين والمدربين، ليتسبب في تعليق النشاط الرياضي في أوروبا.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، قد تتعرض أحدهما أو هما معاً للإلغاء الموسم القادم.

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ويأتي ذلك بعدما قررت اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي والاتحاد المحلي، ببذل كل ما لديهم من مجهود وحلول متاحة لإنهاء الموسم الحالي.

وهو ما قد يدفعهم لإلغاء الكأسين أو أحدهما، لتجنب حالة ازدحام كبيرة جداً، قد تؤثر بشكل كبير على موسم 2020/2021.

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الفكرة ليست لهذه السهولة، خاصة وأن مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي تعتبر هي البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم، حيث أقيمت للمرة الأولى في 1872، لتصبح بطولة كأس الرابطة هي الأقرب للإلغاء.

جدير بالذكر أن اجتماع أندية البريميرليج الذي أقيم أمس الخميس، استقر على تأجيل جميع الأنشطة والمسابقات المحلية حتى 30 إبريل القادم.