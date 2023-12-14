كورونادو يُثير القلق في بداية تدريبات الاتحاد استعدادًا للأهلي

المباراة المرتقبة تقام غدًا في استاد الجوهرة

أثار إيجور كورونادو نجم الاتحاد قلق جمهوره في بداية تدريبات الفريق اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة الأهلي المصري في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023، والتي ستُقام مساء غدٍ الجمعة في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

الفريق الجداوي نجح في تخطي أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في افتتاح البطولة مساء الثلاثاء الماضي، وقد قرر مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد خوض المجموعة الأساسية في المباراة تدريبات استرجاعية قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الخميس.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية صدمت النمور بالإشارة إلى أن كورونادو غاب عن تلك التدريبات الاسترجاعية وتواجد في عيادة النادي، لكن دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول طبيعة الإصابة أو تفاصيلها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جمهور الاتحاد أبدى قلقه الشديد عبر السوشيال ميديا من إمكانية غياب اللاعب البرازيلي عن اللقاء، حتى أن البعض طالب بإشراكه حتى لو كان مصابًا لدوره الكبير في الفريق.

ولم تتضح حتى لحظة كتابة الخبر إمكانية تواجد كورونادو في المران الجماعي اليوم أو غيابه، فيما لم يُقدم الحساب الرسمي للنادي على منصة إكس أي تفاصيل إضافية.