كورتوا يتحدى برشلونة ويتعهد بتحقيق لقب الدوري

الحارس البلجيكي تحدث أيضاً عن عودة هازارد ومنافسته على جائزة زامورا

قبل أيام قليلة من عودة النشاط الكروي مرة أخرى، قرر تيبو كورتوا حارس نادي ريال مدريد الإسباني، إشعال المنافسة مع نظيره برشلونة.

كرة القدم توقفت بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي، ضرب العديد من الدول على رأسها إسبانيا.

ريال نجح في الفوز بالكلاسيكو ضد برشلونة قبل التوقف بأيام بهدفين نظيفين، وسط تصريحات من كورتوا بأن الفريق الكتالوني لا يستحق التتويج بلقب الدوري.

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والآن يعود كوروتا للحديث مرة أخرى في تصريحات نشرتها صحيفة "as" الإسبانية قائلاً:"سيكون من الغريب أن يعتقد البعض إننا أقل شأناً منهم بعد الفوز في الكلاسيكو بهدفين نظيفين، ربما خسرنا من ريال بيتيس لكني أؤمن بالعمل الجيد الذي نقوم به".

وأضاف:"أريد الفوز بالدوري الإسباني مع ريال مدريد وسأبذل كل ما بوسعي من أجل إدراك هذا الهدف حتى اللحظات الأخيرة".

وأما عن اللعب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بدلاً من سانتياجو برنابيو:"الأمر ليس كالعقوبة، نتشرف بالتواجد على ملعب النجم الأفضل في تاريخ ريال مدريد، سيكون من الرائع تحقيق لقب الدوري هناك".

وعن جائزة زامورا لأقل حارس استقبالاً للأهداف:"هذه الجوائز رائعة، ربحتها مع أتلتيكو والآن أسعى للفوز بها مع ريال ، الأمر يتعلق بعمل الفريق بأكمله، نعم أحتاج لإيقاف العديد من الأهداف الحاسمة ولكنها جائزة جماعية في النهاية".

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مستوى هازارد:"إنه جيد جداً ويفاجئني، ظهر بإيقاع ممتاز في التدريبات بعد العودة، وسنحتاج لخدماته من أجل القتال على الفوز بلقب الليجا".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ56 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر بعد 27 جولة من المسابقة.