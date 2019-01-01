كورتوا: ندعم زيدان بنسبة 200%.. والناس والصحافة يقتلون الآخرين

أبدى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد اعتقاده بقسوة النقد الصحفي والجماهيري، وذلك عقب التعادل مع أتلتيكو مدريد فريقه السابق دون أهداف.

وقال كورتوا عقب المباراة:"أحاول رؤية المباريات واحدة تلو الأخرى. الناس والصحافة يقتلون الآخرين بسرعة كبيرة".

وأضاف:"أحتفظ فقط بالنقد من الناس داخل كرة القدم، الذين يعلمون ما يتمحور الأمر حوله حقاً".

وعن مدربه زين الدين زيدان والنقد الذي يواجهه قال:"تلك هي الصحافة. أنتم أحرار للتعليق كيفما شئتم، ولكن في الداخل نعلم جيداً ما يجب تحسينه، نحن مع المدرب بنسبة 200%".

أما عن إيدين هازارد زميله الحالي في ريال مدريد وزميله السابق في تشيلسي قال:"لا يمكنني الإجابة (بشأن متى سنرى الأفضل منه)، الأمر يتوقف عليه، لقد ابتعد عن التدريبات لأربعة أسابيع، يحتاج للوقت".

يذكر أن ريال مدريد احتفظ بصدارة الليجا مؤقتاً بـ15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.