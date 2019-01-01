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دوري أبطال أوروبا

كورتوا مشيدًا بتقنية الفيديو: لحسن الحظ أنها موجودة

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GETTY IMAGES
فوز مريح لريال مدريد خارج أرضه
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أشاد الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، بتقنية الفيديو، عقب فوز ريال مدريد الإسباني على أياكس الهولندي بهدفين مقابل هدف.

وتفوق ريال مدريد على مستضيفه الهولندي، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب يوهان كرويف أرينا.

وتم تطبيق تقنية الفيديو لأول مرة بدوري أبطال أوروبا، لتلغى هدفاً لأياكس في الشوط الأول، والذي انتهى سلبياً.

كورتوا علق على التقنية وهدف أياكس الغير مُحتسب: "هل القرار صحيح، اعتقد هذا، عندما حدث الأمر كنت أظن أنه متسلل، عندما لعبها تاليفيكو، كنت أريد الذهاب للأمساك بالكرة".

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وواصل عن لقطة الهدف: "بسبب نية تاديتش، قمت بتحرك سريع، لحسن الحظ أن تقنية الفيديو موجود، لأن لا يوجد شخص لاحظ الأمر".

وجاء هدفي ريال مدريد في الشوط الثاني عن طريق بنزيما وأسينسيو، بينما جاء هدف أياكس عن طريق زياش.

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