كورتوا غاضب من مستوى ريال مدريد ويواسي هازارد

فوز صعب للملكي وتألق للحارس البلجيكي

علق نجم ريال مدريد تيبو كورتوا على الانتصار الصعب الأربعاء على حساب بلد الوليد في الدوري الإسباني، وتحدث عن إصابة مواطنه إيدين هازارد.

ريال فاز بهدف نظيف سجله فينيسيوس، وشهدت المباراة تألق كورتوا في الحفاظ على نظافة الشباك ومنع الضيوف من التسجيل في أكثر من فرصة محققة.

وقال الحارس البلجيكي بعد المباراة: "هازارد حزين قليلاً، كان يتدرب بشكل جيد للغاية، الأمر سيعطله، هذه المرة ليس الكاحل، أتمنى عودته وهو يتطلع للعب مجدداً".

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وعن المباراة: "عندما نرفع السرعة كما فعلنا في الشوط الثاني نكون أفضل، الخطة لا تهم، المهم هو تنفيذ تعليمات المدرب، إذا لم تتحرك بسرعة تعطيهم الفرصة للدفاع براحة".

وختم: "افتقدنا للسرعة، يجب أن نمتلك المرونة في الخطط حتى نملك عامل المفاجأة أمام بقية الفرق".

وعانى هازارد مع الإصابات منذ انضمامه لصفوف النادي الملكي قبل عام، وتأتي آخرها قبل أيام معدودة لتغيبه عن الأسابيع المقبلة، وتجعل مشاركته في الكلاسيكو محل شك.

ويلعب ريال مدريد مساء الأحد المقبل أمام ليفانتي لحساب مباريات الليجا الإسبانية.