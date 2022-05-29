كورتوا عقب تألق نهائي دوري الأبطال: استحق المزيد من الاحترام!

كورتوا سيحصل على كل التقدير بعد الأداء الذي قدمه ضد ليفربول

كشف حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا، عن شعوره بعدم التقدير بعد الانتقادات الواسعة التي كان يتعرض لها قبل مواجهة نهائي الأبطال يوم أمس.

حيث انتصر النادي الملكي على ليفربول واستطاع تحقيق البطولة القارية الأغلى، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكان الحارس البلجيكي هو نجم اللقاء، بعد الأداء المميز الذي قدمه، وتحدث كورتوا إلى قناة "BT Sport" موضحًا أنه كان ينتظر أن يقدر بطريقة أفضل من ذلك.

ماذا قال كورتوا؟

قال كورتوا: "قلت إن ريال مدريد يفوز عندما يلعب في النهائيات، كنت في الجانب الجيد من التاريخ".

وواصل: "اليوم كنت بحاجة للفوز بالمباراة النهائية في مسيرتي، من أجل كل هذا العمل الجاد لإضفاء الاحترام على اسمي لأنني لا أعتقد أنني أحظى بالاحترام الكافي، خاصةً في إنجلترا".

وتابع: "لقد رأيت الكثير من الانتقادات، أنا فخور حقًا بالفريق، وبما قدمناه، وعندما رغبت في تواجدي، ظهرت بالفعل".

ماذا عن مسيرة الريال بالبطولة؟

شدد كورتوا على الطريق الصعب الذي تعرض له ريال مدريد للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، فقد هزموا باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي في طريقهم إلى النهائي.

حيث أضاف: "لقد تغلبنا على أفضل الأندية في العالم، كان السيتي وليفربول رائعين هذا الموسم، لقد قاتلوا حتى النهاية في الدوري الممتاز، وفاز الريدز بكأسين وكانوا أقوياء حقًا".

جدير بالذكر أن هذه البطولة التي حققها ريال مدريد، هي رقم 14 في مسيرته الرياضية الحافلة بالألقاب، ليبتعد بذلك في صدارة ترتيب أبطال أوروبا بفارق الضعف عن ميلان أقرب منافسيه الذي حصل على الكأس 7 مرات.