كورتوا: ريال مدريد لا يستحق ركلة جزاء

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل

اتفق تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، مع قرار حكم لقاء ريال بيتيس بعدم احتساب ركلة جزاء للنادي الملكي بعد الجدل الكبير المثار حول اللقطة.

وطالب مدريد بالحصول على مخالفة بعدما لمست عرضية كريم بنزيما يد زهير فضال، ولكن الحكم رفض احتسابها بعد المشاورة مع حكم الفيديو.

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وقال كورتوا للمراسلين بعد المباراة: "لم تكن ركلة جزاء، لمسات اليد في المنطقة معقدة للغاية، الأمر ليس سهلاً للحكام واللاعبين لمعرفة الأمر الصحيح".

وأضاف: "رأينا شيئاً، ولكن لا يمكن الاحتجاج على أمر ليس له وجود، في المجمل لعبنا مباراة جيدة وصنعنا فرصاً عديدة، إنها خيبة أمل".

وختم: "يجب أن نكمل، لعبنا لنفوز، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن تهدر حق ريال بيتيس".

وانتهت المباراة على وقع التعادل السلبي بين الفريقين مساء السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ليتساوى الميرينجي بالصدارة مع برشلونة مؤقتاً.