كورتوا غاضب من جماهير ريال مدريد

تعرف على كواليس ما حدث من كورتوا بين شوطي مباراة كلوب بروج

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشفت تقارير صحفية عما جرى من جانب تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، كواليس بين شوطي مباراة فريقه أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

كورتوا تعرض لآلام في المعدة بين شوطي اللقاء وخرج من المباراة مصابًا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ كورتوا لم يكن يود المشاركة في المباراة من البداية لشعوره ببعض الآلام ولكن المدرب زين الدين زيدان طلب منه خوض اللقاء.

وأوضحت أنّ اللاعب خرج مستاءً بعد استقبال هدفين وإطلاق الجماهير لصافرات الاستهجان.

وأكدت الصحيفة أنّ ريال مدريد نفى وجود أي أزمة نفسية بالنسبة لكورتوا لكن سبب من أسباب استبعاده أمام غرناطة هو ليحصل اللاعب على فترة راحة وهدوء.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ كورتوا سوف يخوض مباراتي ريال مايوركا وبرشلونة في الدوري بجانب لقاء جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا خاصة وأن هذه المباريات سوف تقام خارج سانتياجو برنابيو.

وسوف يعود الحارس البلجيكي يوم 30 أكتوبر لخوض أول لقاء مع ريال مدريد على أرضه.