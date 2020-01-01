كورتوا: حكم الفيديو ساند ريال مدريد

قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في الانتصار على سوسييداد

علق حارس ريال مدريد تيبو كورتوا على الجدل التحكيمي المُثار بخصوص انتصار فريقه الأحد على ريال سوسييداد لحساب الدوري الإسباني بهدفين مقابل واحد.

المباراة شهدت عدة حالات لجأ فيها الحكم للفيديو مثل هدف ريال مدريد الثاني، أو لقطة إلغاء هدف لسوسييداد من عدنان يانوزاي بسبب حجب زميله الرؤية عن كورتوا.

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وعن تلك اللقطة علق الحارس البلجيكي قائلاً للموقع الرسمي لناديه: "عندما سدد كان هناك ثلاثة لاعبين في طريقي، ميرينو، ولاعب آخر من فريقهم، ولاعب من فريقي".

وأكمل: "كل هؤلاء حجبوا الرؤية والتسديدة عني، لم أر شيئاً، وعندما لا تشاهد الكرة وتكون سريعة لا تكون هناك فرصة لرد الفعل، الكرة كانت تسلل".

وواصل كورتوا: "القرار يمكن أن يكون صحيحاً أو لا ولكن الرؤية حُجبت، ولهذا يتواجد حكم الفيديو وبرأيي القرار الذي اتخذه كان واضحاً".

وختم: "المهم هو الفوز، نعرف صعوبة اللعب هنا لأنه فريق عظيم ويحارب من أجل اللعب في أوروبا".

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ريال مدريد صعد إلى صدارة الليجا بالشراكة مع برشلونة بعد انتصار البارحة برصيد 65 نقطة بعد مرور 30 جولة، وتفوق للملكي بالمواجهات المباشرة.