كورتوا: التركيز سلاحنا أمام باريس وبيل محترف حقيقي

هكذا تحدث الحارس البلجيكي في حديثه مع الصحفيين قبل صدام باريس سان جيرمان

أكد حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا، أن فريقه سيبذل قصارى جهده أمام باريس سان جيرمان في موقعة "سانتياجو بيرنابيو"، ليظهر بصورة مختلفة، لما كان عليها في المباراة الأولى، التي خسرها بالثلاثة في "حديقة الأمراء".

وقال الحارس البلجيكي في حديثه مع الصحفيين "يجب أن نحافظ على تركيزنا منذ البداية، في مباراة السبت الماضي (أمام سوسيددا) افتقدنا الشراسة في البداية، وعلينا أن نتعلم من ذلك".

وعن ارتباط مستقبله بالفريق الباريسي في السابق، قال "لدي الكثير من الاحترام لهذا النادي، فعندما كنت في تشيلسي، أجروا محادثات مع وكيل أعمالي، لكني فضلت الذهاب إلى ريال مدريد".

وسُئل عن الكيفية التي نجح من خلالها في الرد على المشككين في مستواه، بقوله "كل ما أفعله أنني أبذل كل ما في وسعي في كل مباراة لأساهم في فوز فريقي بالعمل وليس بالكلمات. صحيح استقبلنا الكثير من الأهداف، لكن ليس بهذه السهولة تفقد ثقتك بنفسك".

وأضاف "أنا أعمل بجد في التدريبات والمباريات، وذلك كما ذكرت لمساعدة زملائي واستمع دائمًا للمدرب.القوة الهجومية لباريس سان جيرمان؟ سألعب أمامهم بنفس الطريقة التي أعمل بها في كل مباراة".

وتابع "لديهم ثلاثة من أفضل المهاجمين في العالم، وهذا يعني أننا يجب أن نكون على أتم الاستعداد لكل شيء".

كما سُئل عن زميله جاريث بيل بعد انقلاب جماهير النادي عليه بسبب لافتة "بيل جولف مدريد"، فكانت إجابته " أعتقد أن ريال مدريد هو آخر أولوياته، أعتقد أنه تردد قليلاً (قبل حمل اللافتة)، لكني أعرف أنه يبذل كل طاقته من أجل الفريق لأنه محترف حقيقي".

وختم بالحديث عن نيمار "وجود (نيمار) سيجعل الأمور أكثر صعوبة علينا، لكننا سنعمل على إيقاف باريس سان جيرمان كمجموعة واحدة. الهجوم على بيل؟ نعلم أنه من الممكن حدوث ذلك، لكننا لا نفكر في ذلك، نريد دعم الجماهير ونعرف أن الجماهير تنتقدنا لنكون في أفضل حالاتنا".