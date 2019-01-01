كورتوا: أعرف مدى قدراتي وهازارد بحاجة للثقة

تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد يؤكد على ثقته الكبيرة في نفسه ويوضح احتياجات مواطنه هازارد.

أعرب اللاعب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني عن سعادته بالمستويات التي يقدمها خلال الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أنه لم يفقد ثقته في نفسه طوال الوقت الذي ارتدى فيه قميص ريال مدريد منذ بداية الصيف قبل الماضي.

وقال كورتوا: "لم أفقد هدوئي أو ثقتي في نفسي أبدًا فأنا أعلم قيمتي وقدراتي، أشعر أنني بخير وعاجلًا أم آجلًا الشمس دومًا ما تشرق".

وأضاف: "الخروج بشباك نظيفة أمر جيد من أجل الفريق، في النهاية تلك ليست مسؤولية الحارس فقط بل الجميع فعلينا أن نهاجم معًا وندافع سويًا ونجعل تسجيل الأهداف أمرًا صعبًا على المنافس".

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وأكمل: "دومًا ما أشعر بالسعادة للحفاظ على نظافة شباكي، ورغم ذلك عقب مباراة بيتيس تمنيت لو تلقيت أهدافًا وحقق الفريق الفوز".

وأنهى حديثه عن هازارد وقال: "لقد لعب بشكل مذهل في العديد من المباريات، لكنه في المباراة الأخيرة لم يسجل تلك ليست مشكلة، هو لاعب حاسم وأتمنى أن يسجل المزيد من الأهداف قريبًا من أجل ثقته بنفسه".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع برشلونة في النقاط وبفارق الأهداف للأخير.