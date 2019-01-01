كورتس جونز ناشئ ليفربول عقب مباراته الرسمية الأولى: أعيش حُلمًا

جونز يتحدث عن مشاعره بعد مباراته الأولى مع ليفربول بعمر 17 عامًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

شارك المراهق الإنجليزي كورتس جونز مع ليفربول في المباراة الأولى له مع الفريق الأول، وذلك خلال مواجهة الريدز أمام وولفرهامبتون. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان ليفربول قد سقط أمام وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد، ليودع منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الأول.

وشارك كورتيس جونز بديلًا في شوط المباراة الثاني، ليلعب بذلك مباراته الأولى الرسمية مع الفريق الأول لنادي ليفربول بعمر 17 عامًا فقط.

وبخصوص ذلك، قال جونز: "أنا أعيش الحلم مع ليفربول الآن باللعب في صفوف الفريق الأول ومزاملة هؤلاء اللاعبين الكبار في سن صغير"

وأضاف: أتمنى مواصلة الرحلة مع ليفربول، الفرصة حين تأتي مبكرًا لا تأتي للجميع، لذلك عليّ استغلالها جيدًا واستثمار هذا من أجل التطور وتقديم أفضل ما لدي"

يذكر أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، وهو المرشح الأبرز رفقة ملاحقه للتويج باللقب.