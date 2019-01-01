كوت ديفوار يفوز على جنوب إفريقيا ويزاحم المغرب في الصدارة

كوت ديفوار يفوز على جنوب إفريقيا بهدف نظيف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق منتخب كوت ديفوار، الفوز على نظيره جنوب إفريقيا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بكأس أمم إفريقيا 2019.

ونرصد خلال السطور التالية، أبرز ما جاء خلال المباراة، التي انتهت لصالح الأفيال الإيفوارية بهدف نظيف..

تسديدة صاروخية من نيكولاس بيبي عن طريق ركلة حرة مباشراة، ارتطمت في العارضة، في الدقيقة 32 من زمن المباراة.

هدف ⚽️ كودجيا يبدع هذه المرة ويهز شباك الحارس ويليامز من هجمة مرتدة سريعة.



🇨🇮 1 - 0 🇿🇦#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/A0nLXLDX0D — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 24, 2019

انفراد لمهاجم كوت ديفور بحارس جنوب إفريقيا ويليامز، ليتصدى الأخير لها ببراعة.

سجل جوناثان كودجا الهدف الأول لمنتخب كوت ديفوار بالدقيقة 65، بعد عرضية رائعة من كوليبالي، جعلت كودجا في مواجهة مع حارس جنوب إفريقيا، ليضعها في المرمى.

كوت ديفوار يحصل على أول ثلاث نقاط، في صدارة المجموعة الرابعة، بالتساوي مع المغرب الذي فاز أمس الأحد على ناميبيا.