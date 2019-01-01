كوتينيو يقرب البرازيل من سجل الأرجنتين القياسي في كوبا أمريكا

ما هو الرقم القياسي الذي حطمه كوتينيو بتسجيل الهدف الأول في بوليفيا؟

سجل فيليبي كوتينيو، لاعب منتخب البرازيل، أول أهداف بطولة كوبا أمريكا من ركلة جزاء ضد بوليفيا.

البرازيل تواجه بوليفيا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا في النسخة 46 عبر التاريخ.

ويحمل هدف كوتينيو الرقم 19 من ركلات جزاء لصالح البرازيل في كوبا أمريكا ليصبح ثاني فريق استفادة من ضربات الجزاء بعد الأرجنتين.

وسجل منتخب التانجو 21 هدفًا في كوبا أمريكا من ركلات جزاء في سجل قياسي ينفرد به البيسيليستي.

19 - Philippe Coutinho convirtió el gol Nº 19 de penal para Brasil 🇧🇷 en Copa América; solo marcó más en toda la historia de la competición (21). Fórmula. #CopaAmerica pic.twitter.com/NFpJSQUzYC — OptaJavier (@OptaJavier) June 15, 2019

وأصبح هذا هو الانتصار رقم 100 للمنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، كما أنّ السيليساو مستمر في عدم الخسارة على أرضه خلال لعب البطولة.

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين ثاني أكثر منتخب تحقيقًا لبطولة كوبا أمريكا بواقع 14 مرة أخرها في 1993.

ومنذ 2004 حتى النسخة الماضية في 2016 من كوبا أمريكا، وصلت الأرجنتين إلى 4 نهائيات وخسرتها جميعًا.