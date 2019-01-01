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كوتينيو يقرب البرازيل من سجل الأرجنتين القياسي في كوبا أمريكا

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Pedro Martins/Mowa
ما هو الرقم القياسي الذي حطمه كوتينيو بتسجيل الهدف الأول في بوليفيا؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سجل فيليبي كوتينيو، لاعب منتخب البرازيل، أول أهداف بطولة كوبا أمريكا من ركلة جزاء ضد بوليفيا.

البرازيل تواجه بوليفيا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا في النسخة 46 عبر التاريخ.

ويحمل هدف كوتينيو الرقم 19 من ركلات جزاء لصالح البرازيل في كوبا أمريكا ليصبح ثاني فريق استفادة من ضربات الجزاء بعد الأرجنتين.

وسجل منتخب التانجو 21 هدفًا في كوبا أمريكا من ركلات جزاء في سجل قياسي ينفرد به البيسيليستي.

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وأصبح هذا هو الانتصار رقم 100 للمنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، كما أنّ السيليساو مستمر في عدم الخسارة على أرضه خلال لعب البطولة.

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين ثاني أكثر منتخب تحقيقًا لبطولة كوبا أمريكا بواقع 14 مرة أخرها في 1993.

ومنذ 2004 حتى النسخة الماضية في 2016 من كوبا أمريكا، وصلت الأرجنتين إلى 4 نهائيات وخسرتها جميعًا.

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