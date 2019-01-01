كوتينيو يُشيد بحليفه في بايرن ميونخ ويكشف عن رسالة كلوب

التفاؤل يُسيطر على طريد برشلونة

بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أعرب الوافد الجديد على بايرن ميونخ فيليب كوتينيو، عن تفاؤله ببدايته مع العملاق البافاري، وذلك بعد حصوله على فرصة المشاركة في مباراتين، قبل العطلة الدولية التي أسدل الستار عليها في الساعات القليلة الماضية.

في الوقت ذاته، كشف عن الرسالة التي تلقاها من مدربه السابق في ليفربول يورجن كلوب، مشيرًا إلى أن المدرب الألماني تمنى له كل التوفيق في مغامرته الجديدة في "آليانز آرينا"، بعد معاناته في تجربته مع برشلونة.

وقال صاحب الـ27 عامًا لصحيفة "بيلد" الألمانية "لقد بعث لي رسالة وتمنى لي التوفيق، وكتب في رسالته أن بايرن ميونخ نادٍ رائع والبوندسليجا دوري كبير، وهم صراحة كانوا سعداء برؤيتي هناك".

وتابع حديثه عن المدرب الذي عمل تحت قيادته في الفترة بين عامي 2015 و2017 في قلعة "أنفيلد روود". "إنه مدرب رائع ويُعتبر من أفضل مدربي العالم. كلوب قائد حقيقي ويتمتع بعقلية فريدة من نوعها".

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وختم حديثه عن مدرب بوروسيا دورتموند الأسبق "لقد تعلمت الكثير منه، لا شك أبدًا أنه أحدث طفرة في ليفربول، والنادي عاد إلى الحياة معه، وأعتقد أنه صاحب الفضل في عودة ليفربول قويًا مرة أخرى، وحقًا كان شرفًا لي أن أعمله معه".

من جهة أخرى، أثنى على حليفه الأول في البايرن توماس مولر، الذي يُقدم له كل أنواع الدعم لينسجم سريعًا مع النادي وأجواء الكرة الألمانية، بقوله "إنه يُحبني كثيرًا. وهو معبود الجماهير في بايرن ميونخ وألمانيا ولاعب يعرفه الجميع. لقد ساعدني كثيرًا لتبدو بدايتي سعيدة مع الفريق".