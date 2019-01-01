كوتينيو يخطط للعودة إلى الدوري الإنجليزي إذا لم يشتريه بايرن ميونخ

هل يقوم البايرن بشراء عقده؟

أفادت تقارير صحفية نقلتها "ميرور" أن فيليب كوتينيو مهتم بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في حال أن قرر بايرن ميونخ عدم شراء عقده في الصيف المقبل.

تجربة برشلونة باتت في طي النسيان بالنسبة للدولي البرازيلي، في الوقت الذي يمكن للبايرن أن يظفر بخدماته في الصيف بعد انتهاء إعارته نظير ما قد يصل إلى 125 مليون يورو.

وبحسب ما نقلته الصحيفة الإنجليزية، فإن كوتينيو يحظى باهتمام من تشيلسي على وجه الخصوص، حيث يسعى الفريق اللندني لدعم صفوفه بعد انقضاء فترة الحظر على الانتقالات، وقد يكون البرازيلي الدولي أحد أهم التدعيمات.

مسؤولو البلوز لديهم إيمان بأن برشلونة سيوافقون على تخفيض قيمة رحيل كوتينيو لتصبح 100 مليون يورو (أي ما يقرب من 86 مليون جنيه استرليني) وحينها سيكون بمقدورهم الانقضاض على اللاعب.

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لكن بالنسبة لكوتينيو، فإن الأفضلية لبايرن ميونخ، حيث يشعر هناك بالراحة ويسعى لأن يستكمل مسيرته في البوندسليجا، وذلك ما أكده نفسه في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي للعملاق البافاري.

كوتينيو قال "أنا مرتاح جدًا هُنا، أخطط للبقاء لمدة عام وبعدها سنرى ما سيحدث. إذا كان كل شيء مناسبًا، فأنا أحب أن أبقى في بايرن ميونخ.".

يجدر الإشارة إلى أن صاحب الـ27 عامًا قد تحسنت أحواله في النادي الألماني منذ تولي هانزي فليك المهمة الفنية خلفًا لنيكو كوفاتش، وقد سجل حتى الآن 7 أهداف آخرها هاتريك أمام فيردر بريمن.