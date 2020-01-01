كوتينيو يأمل في استعادة بريقه مع برشلونة وبيانيتش "سعيد" بمباراته الأولى

نعمل بجد في الفترة المقبلة..

أعرب فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، عن آماله في استعادة مستواه المعهود في الموسم المقبل، مؤكدًا على أنه يبذل قصارى جهده لكسب مكانة أساسية في النادي الكتالوني.

ولم ينجح كوتينيو في إثبات نفسه بعد ضمه من ليفربول بصفقة قياسية نظير 145 مليون يورو، لتتم إعارته الموسم الماضي إلى بايرن ميونخ مع رغبة واضحة من الإدارة في التخلص منه.

لكن بوصول رونالد كومان إلى قيادة البلوجرانا أعلن أن البرازيلي ضمن مخططاته وبدأ في منحه الفرصة، وأخذ كوتينيو في المشاركة بمباريات البرسا الودية وآخرها أمام إلتشي في كأس جوان جامبر.

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وتوِّج كوتينيو بجائزة أفضل لاعب في بطولة جوان جامبر بعد فوز برشلونة على إلتشي بهدف نظيف، وقد قال عن هذا التتويج "نغادر ولدينا شعور جيد".

كما أضاف "أمامنا أسبوع واحد لبداية كل شيء ونحن نعمل بقوة ونركز على أن نحظى بعامٍ جيد. لم نمتلك وقتًا طويلًا للإعداد قبل الموسم ولكننا نتحسن".

وتابع "في كل يوم نعمل أكثر وأكثر ونبدأ في الاعتياد على الطريقة التي يريدها المدرب، لا نزال في حاجة إلى أسابيع من العمل".

واستطرد "أنا حقًا أتطلع لأن تسير الأمور بصورة جيدة، وتغمرني الدوافع، لقد جئت من قبل من أجل العمل وآمل أن أبذل قصارى جهدي هذا الموسم وتسير الأمور جيدًا في الملعب".

"الجميع يعمل بجد وبدأنا نعتاد على طريقة التدريب وهو أمر هام ومفيد للفريق، في النهاية آمل أن يكون موسمًا عظيمًا للجميع."

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وعلى صعيد متصل، تحدث ميراليم بيانيتش، الوافد الجديد لكامب نو، وقال "أنا سعيد للغاية من المشاركة الأولى لي هنا".

وأردف "قبل أن أدخل إلى المباراة منحني المدرب تعليمات حول كيفية اللعب، الفريق يعمل بجهد كبير ونحن مستعدون للمباريات المقبلة".

وأتم "نحن جاهزون للدوري الإسباني، نعمل بجدية وبقوة شديدتين وأنا أتطلع إلى بداية التنافس الآن. أحتاج إلى بعض التدريبات بالطبع".

يذكر أن برشلونة سيستضيف فياريال الأسبوع المقبل في الجولة الثالثة من الليجا بكامب نو، في أول مباراة رسمية ستكون تحت قيادة رونالد كومان.