وكيله: انتقال كوتينيو لمانشستر يونايتد مستحيل

ماضي كوتينيو يتحكم بمستقبله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استبعد كيا جوربشيان تمامًا انتقال موكله فيليبي كوتينيو من برشلونة إلى مانشستر يونايتد، واصفًا الأمر بالمستحيل نظرًا لماضي اللاعب مع ليفربول.

ومازال الغموض يُحيط بمستقبل اللاعب البرازيلي، إذ لا يبدو أنه جزءً من خطط ناديه الإسباني وفي نفس الوقت لا توجد مفاوضات حقيقية وجدية مع أي طرف لضمه.

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وبرزت في الأيام الأخيرة فرضية ارتداء كوتينيو قميص الشياطين الحُمر، لكن وكيله استبعد الأمر تمامًا بقوله "مانشستر يونايتد نادٍ عظيم، لدي لاعبين يلعبون هناك وأحترم الفريق كثيرًا، لكن فيما يخص كوتينيو، سيكون من الصعب جدًا الانتقال لهناك، إنها تقريبًا صفقة مستحيلة".

أضاف "سيكون من الصعب جدًا على كوتينيو أن يلعب لأيٍ من منافسي ليفربول، لديه علاقة رائعة مع النادي وأيامه هناك كانت مذهلة. كلما تحدثنا عن هذا وصلنا لنفس النتيجة، من الصعب عليه اللعب لنادٍ آخر في البريميرليج".

يُذكر أن تقارير صحفية أخيرة زعمت أن برشلونة عرض صاحب الـ27 عامًا على أحد الأندية الإنجليزية بالإعارة لموسم واحد مقابل 25-30 مليون يورو، وطرحت الصحف اسم مانشستر يونايتد وآرسنال كناديين محتملين لتلك الصفقة.

وقد أفادت مصادر خاصة لجول من داخل ليفربول أنه لا مجال لعودة كوتينيو لملعب آنفيلد من جيد بعدما أجبر النادي على بيعه في يناير 2018 لبطل الليجا مقابل 150 مليون يورو.