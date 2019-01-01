كوتينيو: لا أعرف شيئًا عن المستقبل وأحاول استغلال كل فرصة

تعرف على تصريحات كوتينيو عقب مباراة إشبيلية في كأس الملك

عبّر فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، عن سعادته بالفوز على إشبيلية والتأهل لنصف نهائي كأس الملك رافضًا الحديث عن مستقبله.

برشلونة انتصر 6-1 على إشبيلية ليعود من خسارة بهدفين نظيفين.

وقال كوتينيو في تصريحات عقب المباراة: "اللقاء كان صعبًا للغاية وكنا نعرف ضرورة الفوز والاستمرار في المنافسة على كأس الملك".

وتابع: "لا نزال أحياء في البطولات الثلاث ومن الممكن أن نفوز بالثلاثية. سوف نقاتل على كل بطولة".

بالسداسية .. برشلونة يعبر إلى نصف نهائي كأس إسبانيا بعد الفوز على إشبيلية! ✅ pic.twitter.com/hsZHabwuWQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

البرازيلي أكد أنّه يعيش فترة عصيبة خلال الوقت الحالي وأنّه لم يستعد مستواه حتى اللحظة موضحًا رغبته استغلال كل فرصة متاحة.

واختتم: "لا أحب الحديث عن المستقبل، الأهم بالنسبة لي دائمًا هو الوقت الراهن وتقديم كل ما لديّ مع برشلونة. أود أن أشكر ميسي على تركه ضربة الجزاء لقد كان موقفًا لا يُنسى".

وتعد هذه المرة الأولى منذ 1966 التي يعود فيها برشلونة ببطولة كأس الملك بعد الخسارة 2-0 في الذهاب.

برشلونة وصل إلى نصف نهائي كأس الملك للمرة التاسعة على التوالي منذ موسم 2010-2011 والتي وصل فيها إلى النهائي.