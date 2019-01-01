الانتقالات
كأس الملك الاسباني

كوتينيو: لا أعرف شيئًا عن المستقبل وأحاول استغلال كل فرصة

التعليقات()
Getty
تعرف على تصريحات كوتينيو عقب مباراة إشبيلية في كأس الملك
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عبّر فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، عن سعادته بالفوز على إشبيلية والتأهل لنصف نهائي كأس الملك رافضًا الحديث عن مستقبله.

برشلونة انتصر 6-1 على إشبيلية ليعود من خسارة بهدفين نظيفين.

وقال كوتينيو في تصريحات عقب المباراة: "اللقاء كان صعبًا للغاية وكنا نعرف ضرورة الفوز والاستمرار في المنافسة على كأس الملك".

وتابع: "لا نزال أحياء في البطولات الثلاث ومن الممكن أن نفوز بالثلاثية. سوف نقاتل على كل بطولة".

اختيارات المحررين

البرازيلي أكد أنّه يعيش فترة عصيبة خلال الوقت الحالي وأنّه لم يستعد مستواه حتى اللحظة موضحًا رغبته استغلال كل فرصة متاحة.

واختتم: "لا أحب الحديث عن المستقبل، الأهم بالنسبة لي دائمًا هو الوقت الراهن وتقديم كل ما لديّ مع برشلونة. أود أن أشكر ميسي على تركه ضربة الجزاء لقد كان موقفًا لا يُنسى".

وتعد هذه المرة الأولى منذ 1966 التي يعود فيها برشلونة ببطولة كأس الملك بعد الخسارة 2-0 في الذهاب.

برشلونة وصل إلى نصف نهائي كأس الملك للمرة التاسعة على التوالي منذ موسم 2010-2011 والتي وصل فيها إلى النهائي.

الموضوع التالي:
ساري يعتذر للجماهير ويتساءل عن عدم وجود ردة فعل
الموضوع التالي:
فالفيردي: سيليسين منحنا الحياة في الكأس ولا أبالي بالقرعة
الموضوع التالي:
بيان رسمي - الاتحاد المصري يرد على هجوم تركي آل الشيخ
الموضوع التالي:
كلوب يتهم أرضية الملعب في تعادل ليفربول مع ليستر سيتي
الموضوع التالي:
سيرجي روبرتو: سيليسين أنقذنا وسعيد لأجل كوتينيو
إغلاق