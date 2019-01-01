كوتينيو عن مستقبله مع برشلونة: لا أعلم أي شيء

ارتبط بالعودة للدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول أو مانشستر يونايتد

كشف لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، عن حالة الغموض التي يعاني منها هذا الصيف بخصوص مستقبله.

التكهنات مستمرة حول مصير كوتينيو مع برشلونة، بعد الهبوط الشديد في مستواه الموسم الماضي.

العديد من التقارير الصحفية أكدت أن برشلونة لا يمانع التخلي عنه هذا الصيف، في حالة وصول العرض المناسب لتمويل صفقات أخرى.

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اللاعب قال في تصريحات صحفية:"لا أعلم ما قد يحدث في المستقبل ولا توجد لدي أي فكرة".

وأضاف:"كل تركيزي في الوقت الحالي على المنتخب الوطني وكوبا أميركا".

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كوتينيو نجح في التسجيل بشباك بوليفيا بفوز بلاده 3/0 في دور المجموعات، ولكنه فشل في تكرار ذلك بثاني مباراة ضد فنزويلا، حيث انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وارتبط اللاعب في الآونة الأخيرة بالعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي، بالانتقال لناديه السابق ليفربول أو مانشستر يونايتد.