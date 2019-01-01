كوتينيو يسبب أزمة لديبالا في يوفنتوس

ما هو تأثير كوتينيو على ديبالا في يوفنتوس؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

وافق فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، على الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني والانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان ليكون جزءًا من صفقة نيمار دا سيلفا.

برشلونة يحاول إتمام التعاقد مع نيمار رغم أنّ ميزانية النادي لا تسمح لجلب اللاعب مما دفعه للتفكير في المبادلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ البرازيلي لا يمانع الانضمام إلى باريس سان جيرمان بعد أن أصبح مستقبله في برشلونة غامضًا في ظل التعاقد مع أنطوان جريزمان.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ وكيل أعمال كوتينيو لم يسافر بعد إلى باريس ولكن اللاعب منفتح لفكرة المغادرة.

وبحسب "توتو سبورت" فإنّه قرار كوتينيو وإمكانية انضمامه إلى بطل الدوري الفرنسي قد يؤثر بالسلب على لاعب يوفنتوس، باولو ديبالا.

وأوضحت أنّ البيانكونيري يود التخلي عن ديبالا وبيعه إلى باريس سان جيرمان الذي لن يتعاقد معه حال نجح في ضم كوتينيو، كما أنّ إدارة السيدة العجوز لا ترغب في استمراره.

أما صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" فقد أكدت على أنّ ديبالا لا يزال معروضًا للبيع ولكن في صفقة تبادلية مع إنتر للحصول على ماورو إيكاردي.

ورغم أنّ المدرب ماوريسيو ساري قد يعتمد على الجوهرة في مركز المهاجم الوهمي لكنّه يفضل مهاجم صريح مثل إيكاردي.

ولن يتم البيانكونيري من ضم إيكادري إن لم يتخلى عن ديبالا، إذ يتمسك النيراتزوري بمبلغ 75 مليون يورو ويوفنتوس لا يستطيع دفع أكثر من 40 مليون يورو، لذلك تكون الصفقة التبادلية الحل الأفضل.

جدير بالذكر أن إنتر تعاقد مع روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد ليجبر إيكاردي على الرحيل.