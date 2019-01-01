كوتينيو: الفوز في افتتاح كوبا أمريكا يعطينا الثقة ونحتاج دعم الجمهور

تعرف على تصريحات كوتينيو وكاسيميرو وإيفرتون بعد فوز البرازيل على بوليفيا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد فيليبي كوتينيو، لاعب منتخب البرازيل، أنّ الفوز على بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا يمنح السيليساو الثقة فيما عبّر زميله إيفرتون عن سعادته بتسجيل هدفًا مع بلاده وكشف كاسيميرو قيمة الهدف الأول.

البرازيل انتصرت بثلاثية نظيفة من توقيع كوتينيو هدفين وإيفرتون لتتصدر المجموعة الأولى من كوبا أمريكا.

وقال كوتينيو:في تصريحات عقب المباراة: "كانت مباراة بتنافسية عالية وصعبة، وبعد تسجيل الهدف أصبحنا نلعب بالطريقة التي نريدها بفنيات أفضل ونجحنا في الفوز".

وتابع: "الجمهور يريد أن يفوز المنتخب بأداء جيد ويمنحنا الثقة الكبيرة وبهذا الدعم نركز على تحقيق الانتصار والكل يهدف إلى تقديم كل ما لديه لصالح بلادنا".

وأردف: "الأهم كان البداية بصورة ناجحة ونخطو أول خطوة نحو صدارة المجموعة وكان الهدف الفوز واللعب بصورة جيدة".

وكشف كاسيميرو أهمية الهدف الأول بقوله: ""أعتقد أنّه كان هامًا جدًا وكنا نعلم أنّ المباراة ستكون مغلقة تمامًا ولكننا تحلينا بالهدوء وكنا نعرف أنّ بتسجيل الهدف الأول يصبح اللقاء أكثر سهولة".

وأوضح: "ضربة الجزاء أجبرت بوليفيا على الخروج من مناطقه مما سمح لنا بالاستفادة من الفرص وتسجيل المزيد من الأهداف".

من جانبه، علّق إيفرتون على تسجيله هدفًا في المباراة بقوله: "نعم بكل تأكيد، أنا سعيد بالهدف وكنت أحلم دائمًا بإجراز الأهداف مع المنتخب البرازيلي ونجحت أن أساهم في الفوز بالمباراة والأعظم أنه جاء على أرضنا أمام الجمهور".

واختتم: "النقاط الثلاثة هامة ونحن نسير بهدوء وعلينا التركيز في المباريات المقبلة. لدينا لاعبين بمستويات مميزة مما يمنحنا الثقة الأكبر".

جدير بالذكر أنّ البرازيل وصلت إلى 100 انتصار في بطولة كوبا أمريكا خلال تاريخه في المنافسة.