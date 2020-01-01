كوتينيو إلى آرسنال؟ لماذا يجعل برشلونة وفيروس كورونا الصفقة مستحيلة؟

دائمًا ما ارتبط آرسنال بالتعاقد مع فيليب كوتينيو، الذي بدا أنه سيغادر حتمًا برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن الأمر مستحيل عمليًا للجانرز

على مدار الصيف الماضي كاملًا، ارتبط فيليب كوتينيو بالانتقال إلى آرسنال، قبل أن ينتهي المطاف به بالانضمام إلى بايرن ميونخ لمدة عام مُعارًا من برشلونة، والآن تم تسمية الدولي البرازيلي كهدف محتمل للجانرز مرة أخرى في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

لقد بدا واضحًا أن الانتقال بصورة دائمة إلى بايرن ميونخ بات من غير الوارد، حيث أكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، أن ناديه لم يقم بتفعيل خيار الشراء وأن البند قد انتهى الآن.

وقال رومينيجه في تصريحاته لصحيفة دير شبيجل الألمانية "انتهى الخيار ولم نقم بتفعيله. سنخطط لتشكيل فريقنا الموسم المقبل وسنرى إذا ما كان لا يزال يلعب دورًا معنا أم لا".

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خلال المفاوضات بين إدارة بايرن وبرشلونة، وافق النادي الألماني على وضع خيار شراء للبرازيلي بقيمة 107 مليون جنيه استرليني، أي ما يُعادل 132 مليون دولار.

برشلونة الآن مستعد لإعادة التفاوض وسيقبل رسومًا أقل، وعلى الرغم من أن رومينيجه لم يغلق الباب تمامًا في وجه كوتينيو، إلا أن التركيز البافاري في الميركاتو المقبل منصب على التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي.

وهذا من شأنه أن تنفذ الحلول من كوتينيو ويضطر إلى العودة لبرشلونة من جديد، ذلك النادي الذي يأس مسيروه منه ويريدون التخلص منه سريعًا بعد عامين فقط من ضمه في صفقة قياسية من ليفربول بقيمة 140 جنيه استرليني.

لذا، الوصول إلى فريق جديد هي الخطوة المنتظرة في مسيرة صاحب الـ27 عامًا، وقد وُضِع آرسنال كأحد المرشحين المفضلين للظفر بخدماته، وهذا أمر منطقي إذا ما نُظر إلى من يكون وكيل أعمال كوتينيو.

إنه كيا جورابشيان، مشجع للجانرز وشخصية مؤثرة جدًا في النادي، كما أنه يتمتع بعلاقة وثيقة مع راؤول سانليهي، المسؤول عن الكرة في آرسنال وكذلك المدير الرياضي إيدو، إلى جانب أنه دائمًا ما يتواجد في مربع إدارة النادي بالمباريات بملعب الإمارات.

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قام آرسنال في الصيف الماضي بالتعاقد مع ديفيد لويز، وهو أحد من يمثلهم جورابشيان، كما أشرف رجل الأعمال المولود في إيران على صفقة انتقال سيدريك سواريز إلى شمال لندن في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

لذلك ليس من المفاجئ رؤية اسم كوتينيو مذكورًا جنبًا إلى جنب مع آرسنال مرة أخرى، رغم التصريحات التي أدلى بها جورابشيان وأكد أنه لن يدفع الجانرز للتعاقد مع موكله أو يحاول إقناع لاعبه بالذهاب إلى لندن.

الوكيل قال "حقيقة أنني من مشجعي آرسنال ليست سرًا. ليس لديّ أي تفضيل إلى أين يذهب اللاعبون، لا أحاول دفع أحدهم إلى نادٍ أو آخر، كل شيء ممكن. بعد مباراة دوري الأبطال التي لعبها في لندن، كان لدينا حديثًا طويلًا حول هذا الموضوع".

"الدوري الإنجليزي شيء لطالما استمتع به كوتينيو، إنه يحب اللعب فيه أيضًا وربما يود العودة إليه أيضًا."

في حين أن كوتينيو يود العودة إلى إنجلترا، لكن الأموال التي تنطوي عليها أي صفقة محتملة ستجعل من الصعب للغاية على الأندية أن تهتم بالظفر به.

قد يكون لجورابشيان روابط قوية مع آرسنال، ولكن من الناحية المالية سيكون المتاح أمام الإدارة مبلغًا ضئيلًا لإنفاقه في الميركاتو الصيفي.

يريد آرسنال القيام ببعض الأعمال، وسيعمل جاهدًا لجلب اللاعبين لتحديث كتيبة ميكيل أرتيتا، لكن خطوة كوتينيو تبدو مستحيلة، فالطلبات المادية لبرشلونة ليست موجودة في خزائن ملعب الإمارات ببساطة.

أولوية النادي حاليًا تذهب لتأمين الوضع الاقتصادي والمالي خلال فترة أزمة فيروس كورونا، وتُظهر آخر التحليلات أن النادي يواجه خسائر بقيمة 17 مليون جنيه استرليني في السنة المنتهية بمايو 2020، وقبل الوباء كان آرسنال في طريقه لتحقيق ربح صغير بقيمة 4 مليون جنيه استرليني فقط.

يُعاني آرسنال من أولوية رد أموال تذاكر الجماهير إليها بعد إلغاء المباريات أو إقامتها بدون جماهير، هذا إلى جانب انخفاض الإيرادات التجارية وتجارة التجزئة.

تتوقع تحليلات أخرى بأن يخسر آرسنال حوالي 144 مليون جنيه استرليني للعام 2020-2021 إذا ما تم تنظيم المباريات في مختلف المسابقات بدون حضور جماهيري.

يمثل دخل التذاكر ما يصل إلى 24% من عائدات النادي اللندني، وهذا هو الوقت من العام الذي يفترض أن يتم تجميع فيه أموال طائلة من شراء الجماهير للتذاكر الموسمية للموسم المقبل.

ولكن تم تعليق عمليات التجديد على مستوى الصندوق التنفيذي والأندية، وكذلك عملية شراء التذاكر الموسمية التي تبدأ عادةً من مايو، والتي تساهم بما يصل إلى 70 مليون جنيه استرليني مما يُعد بمثابة إنتاج لرأس المال العامل لأشهر الصيف.

كل هذا سيؤثر بصورة مباشرة على قدرة النادي في سوق الانتقالات هذا الصيف، قبل الوباء، كان آرسنال يأمل في جلب قلب دفاع واحد على الأقل مع إعادة ويليام ساليبا من إعارته، وكانوا يستهدفون أيضًا لاعب خط وسط قوي وكذلك ظهير أيمن.

لم يُنظر إلى التوقيع مع صانع ألعاب على أنه أولوية قصوى، على الرغم من أن لاعبًا بقيمة وجودة كوتينيو قد يكون جذابًا لأرتيتا، خاصة مع توقعات مغادرة أوزيل للنادي بنهاية عقده في صيف 2021.

برشلونة يبحث عن 100 مليون جنيه استرليني لبيع كوتينيو، وهو رقم يتجاوز إمكانيات آرسنال بكثير جدًا.

وحتى إذا اتفق الناديان على إجراء صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها كوتينيو إلى آرسنال مقابل بيير أوباميانج إلى برشلونة، فإن أجر البرازيلي البالغ 240 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا ستكون مستحيلة الوفاء تمامًا من قبل الجانرز في الوقت الذي تسعى الإدارة إلى تخفيض الأجور بشكل كبير وطلبوا بالفعل من اللاعبين الحاليين تخفيض الأجور بنسبة 12.5% على مدى السنة المقبلة.

لذا، فالأفضل أن تكون توقعات الجماهير أكثر واقعية قبل سوق الانتقالات الصيفية، سيتطلع آرسنال بالفعل إلى بعض الصفقات المهمة في الميركاتو، لكن لا تتوقع أبدًا أن يقوم النادي بصفقات ستكلفه أموالًا كثيرة مثل صفقة كوتينيو بالنظر إلى المناخ الاقتصادي الحالي.