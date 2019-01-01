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كوتينيو: أتفهم غضب جمهور برشلونة مني

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(C)Getty Images
تعرف على تصريحات كوتينيو حول الفرق بين أداءه في برشلونة والبرازيل


    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد فيليبي كوتينيو، لاعب منتخب البرازيل، أنّه لم يكن على قدر التوقعات في الموسم المنصرم مع برشلونة ويسعى للتحسن.

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البرازيل انتصرت بثلاثية نظيفة من توقيع كوتينيو هدفين وإيفرتون لتتصدر المجموعة الأولى من كوبا أمريكا.

وقال كوتينيو في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أمتلك الكثير من العبارات لجماهير برشلونة، أنا ممتن لكل من دعمني، وأعلم أنني مررت بفترة صعبة لأنني لم أقدم المتوقع في الميدان".

وتابع: "ولكن كرة القدم دائمًا تتعلق بالتطور وبذل الجهد لتقديم أفضل ما لديك".

هدف ⚽️ كوتينيو يسجل أول أهداف #كوبا_أميركا 2019 من ضربة جزاء.

وحول الفوز على بوليفيا في المباراة الافتتاحية لكوبا أمريكا، علّق صاحب الـ 27 عامًا: "إنّه يوم رائع لأنني نجحت في تسجيل هدفين ومساعدة المنتخب على الفوز".

جدير بالذكر أنّ جماهير برشلونة أطلقت صيحات الاستهجان على كوتيينو في العديد من المباريات خلال الموسم المنصرم.

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