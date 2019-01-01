كوتيتيو متغزلاً في ليفاندوفسكي: يبدو في الحقيقة أفضل من التلفزيون

لم يكن يعرف أنه بهذا المستوى العالمي

استفاض الوافد الجديد على بايرن ميونخ فيليب كوتينيو في مدح زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعدما قاد العملاق البافاري لإسقاط شالكه بثلاثية نظيفة من توقيعه –هاتريك- في قمة مواجهات الجولة الثانية للدوري الألماني البوندسليجا.

ورفع مهاجم بوروسيا دورتموند السابق رصيده لخمسة أهداف في أول مباراتين في الموسم الجديد، وهو الأمر الذي لم يفعله أي مهاجم آخر منذ الهولندي روي ماكاي في بداية حملة 2005-2006.

وبعد ظهوره الأول بقميص البايرن كبديل في الشوط الثاني أمام شالكه، قال الدولي البرازيلي للصحفيين "ما يقدمه ليفاندوفسكي لا يصدق، إنه مهاجم عالمي بمعنى الكلمة، والطريقة التي يتدرب بها لا تصدق، لقد راقبته عن كثب هذا الأسبوع، والحق هو أفضل كثيرًا مما يبدو في التلفزيون".

وأضاف "لقد قدم مباراة أكثر من رائعة اليوم، ويستحق أهدافه الثلاثة الهاتريك".

وبفوز البايرن خارج قواعده على منافسه العنيد، يكون قد رفع رصيده لأربع نقاط، ليقلص الفارق مع منافسه التقليدي بوروسيا دورتموند، بعد نجاحه في تحقيق العلامة الكاملة في أول مباراتين على حساب أوجسبورج وكولن.

الظهور الأول للنجم الفرنسي فرانك ريبيري بقميص فيورنتينا 🔥💫 pic.twitter.com/xcCP8TWCBg — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 24, 2019

الجدير بالذكر أن بطل ألمانيا في آخر سبع سنوات، سيستضيف ماينز على ملعب "آليانز آرينا" يوم السبت المقبل في واحدة من مباريات الأسبوع الثالث، علمًا بأن ليفاندوفسكي سيخوض المباراة وفي رصيده 14 هدفًا في 14 مواجهة سابقة ضد ماينز.