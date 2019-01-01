كوتروني بعد انتقال هيجوايين إلى تشيلسي: سنفتقده كثيرًا وأتفائل ببيونتيك

كوتروني يودع هيجوايين ويرحب ببيونتيك

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

ودع المهاجم الإيطالي الشاب باتريك كوتروني زميله الدولي الأرجنتيني جونزالو هيجوايين، وذلك بعد انتقال الأخير رسميًا إلى صفوف تشيلسي.

وكان جونزالو هيجوايين قد انتقل رسميًا مساء الأربعاء إلى صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم مع خيار الشراء بعد نهاية العقد.

وبعد إعلان الصفقة رسميًا، توجه باتريك كوتروني بالشكر إلى جونزالو هيجوايين على الفترة التي قضاها في ميلان، متمنيًا له التوفيق في الخطوة المقبلة.

وقال كوتروني في تصريحات نقلها كالتشيو ميركاتو: "سنفتقد هيجوايين كثيرًا، هو أحد أفضل مهاجمي العالم ووجوده في أي فريق يشكل قوة كبيرة"

وأضاف: "متفائل بالتوقيع مع الشاب بيوتيك في الأيام المقبلة، هو لاعب جيد جدًا وأتطلع إلى مزاملته في خط هجوم ميلان في أقرب وقت"

يذكر أن المهاجم الدولي البولندي كريشتوف بيونتيك على أعتاب الانضمام إلى نادي ميلان قادمًا من نادي جنوى في صفقة ستكلف الروسونيري حوالي 40 مليون يورو.