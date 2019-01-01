كوبو يُسبب أزمة لريال مدريد بسبب الجنسية غير الأوروبية

فالفيردي وفينيسيوس ورودريجو وميليتاو وكوبو.. غير أوروبيين أكثر من المسموح به في ريال مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تسبب النجم الياباني الجديد لريال مدريد كوبو في أزمة ستؤخر إمكانية مشاركته مع الفريق الملكي بسبب الجنسية غير الأوروبية.

وخطف ريال مدريد النجم الشاب كوبو من برشلونة مقابل حوالي 4 مليون يورو وذلك قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا.

ولن يستطيع كوبو المشاركة مع فريقه في الوقت الحالي، نظرًا لأن القانون في إسبانيا يسمح بامتلاك 3 لاعبين فقط بجنسية غير أوروبية.

ويمتلك ريال مدريد 5 لاعبين بجنسية غير أوروبية في الوقت الحالي وهم فالفيردي ورودريجو وفينيسيوس جونيور وميليتاو وكوبو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

وحول مارسيلو فإنه حاصل على الجنسية الإسبانية تمامًا كليونيل ميسي مع برشلونة وكأس لاعب يقضي العديد من السنوات في إسبانيا.

وفي الأيام المقبلة، سيعطي ريال مدريد الجنسية الإسبانية للأوروجوياني فالفيردي، ولكنه سيظل أمام معضلة تواجد كوبو كلاعب رائع يحمل جنسية غير أوروبية.

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يذكر أن ريال مدريد كان قد تعاقد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية مع إيدين هازارد وميليتاو ورودريجو ولوكا يوفيتش وفيرلان ميندي.