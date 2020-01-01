كوبو: أشجع ريال مدريد الآن وهذا هو رأيي في زيدان وميسي

تاكيفوسا كوبو لاعب برشلونة السابق وريال مدريد الحالي المعار لمايوركا يتحدث عن علاقته بزيدان وأحلامه في النادي الملكي وموقفه من ليونيل ميسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار مع صحفية أدلى بها تاكيفوسا ضمن حوار مع صحيفة "آس" وأكد خلاله أنه أصبح مشجعًا لريال مدريد بمجرد التوقيع للفريق.

وتطرق كوبو خلال الحوار للحديث عن عدة امور مثل امتنانه لبرشلونة وتحدث عن قائد الفريق الكتالوني ليونيل ميسي وكيف يلهمه في كرة القدم.

وقال كوبو: "أول شيء أريد أن أقوله أنني ممتن للغاية لبرشلونة، كما أنا ممتن لفريق طوكيو الذي رحب بي بعد العقوبة كما هو الحال بالنسبة ليوكوهاما مارينوس الذي انتقلت له بعد نص موسم ومايوركا أيضًا الذين ساعدوني عندما وصلت لهنا".

المزيد من الفرق

وأضاف: "حظيت بفرصة عظيمة من أجل اختيار فريقي، واخترت ريال مدريد بسبب اهتمامهم بي، أنا ممتن للغاية لهم، والآن أنا مدريديستا".

نجم توتنهام يقرر الرحيل وبرشلونة وريال مدريد يراقبان

وأردف عن ميسي: "لا أعرفه بشكل شخصي لكنه بمثابة المرجع والدليل بالنسبة للعديد من الشباب الذين يريدون أن يصبحوا لاعبي كرة قدم، لقد شاهدته عندما كنت أصغر في السن، هو لاعب كرة قدم عظيم".

أعرب اللاعب الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو نجم ريال مدريد المعار حاليًا لصفوف مايروكا ولاعب برشلونة السابق عن أمله في تحقيق الكثير من البطولات في صفوف النادي الملكي.

وأكمل: "بالنسبة لي كلاعب يلعب بقدمه اليسرى ولا أملك الكثير من الطول وشخصيتي تتمحور حول المراوغة والتعامل الجيد مع الكرة ميسي هو المرجع، فهو في قمة تلك المنطقة".

وتطرق للحديث عن زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي: "لقد ساعدني الكثير من الأشخاص على التأقلم وتقديم أفضل ما لدي، منهم زملائي وطاقم التدريب وقبل كل هؤلاء زيدان، هو مدرب يهتم بالتفاصيل للغاية".

واختتم تصريحاته: "حلمي الحقيقي هو أن أصبح لاعب كرة قدم عظيم وأن أقدم أمورًا هائلة مع ريال مدريد واليابان، وأن أرتدي القميص الأبيض وألعب في سانتياجو برنابيو".

جدير بالذكر أن اللاعب يمضي الموسم الجاري كإعارة في صفوف ريال مايوركا، ومن المنتظر أن يعود في الموسم المقبل لصفوف ريال مدريد.