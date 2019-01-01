رسميًا - فلسطين تطيح بكوبر من تدريب أوزبكستان

الأرجنتيني استمر عام واحد فقط في تدريب الأوزباك بعد رحيله عن منتخب مصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم إقالة الأرجنتيني هيكتور كوبر؛ المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد عام واحد فقط من التعاقد معه.

الأرجنتيني كان قد تولى المسؤولية الفنية للمنتخب الأوزبكي في أغسطس من العام الماضي، وكان من المفترض أن يمتد عقده لثلاث سنوات مقبلة.

وأوضح المصري محمود فايز؛ مساعد كوبر، أن رحيل كوبر أتى عن طريق الاتفاق بين الطرفين بشكل ودي على فسخ التعاقد.

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وساهمت هزيمة كتيبة الأرجنتيني أمام منتخب فلسطين بثنائية نظيفة، بالجولة الأولى من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس لكأس العالم قطر 2022، في الإطاحة بالمدير الفني لمنتخب مصر السابق، قبل ضياع حظوظ أوزبكستان في المنافسة على بطاقة التأهل.

كوبر قاد الأوزباك في 14 مباراة منذ توليه المسؤولية، حقق الفوز في سبع منها، وهُزم في سبع آخرين، وتعادل في ثلاث مباريات.

يذكر أن المنتخب الأوزبكي يستعد لملاقاة نظيره اليمني في العاشر من أكتوبر المقبل، بالجولة الثانية من تصفيات المونديال.

وتقع أوزبكستان في المجموعة الرابعة بالتصفيات، والتي تضم سنغافورة واليمن والسعودية، بجانب فلسطين.