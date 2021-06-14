الأرجنتين وتشيلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة الأرجنتين أمام تشيلي في كوبا أمريكا 2021 المقامة في البرازيل..

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الأرجنتين 1 ×0 تشيلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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37' أوووووووووووه لاوتارو يرفض تسجيل الهدف الثاني بعد انفراد بالمرمى ويهدرها بغرابة

33' جووووووووووووووووووول ميسي يضع الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة يعجز برافو عن الوصول إليها

31' مخالفة خطيرة لصالح لوسيلسو على حدود منطقة الجزاء وفرصة سانحة لميسي للتسجيل

26' محاولة من جانب فاراجاس لتشيلي لكن التسديدة سهلة خارج المرمى

25' مخالفة للأرجنتين على حدود منطقة الجزاء وعرضية من ميسي لكن خطأ على مهاجم التانجو

20' الأرجنتين تسيطر على المباراة لكن فشل في خلخلة دفاعات تشيلي

14' أووووووووووه أخطر فرصة في المباراة عن طريق نيكولاس جونزاليس الذي انفرد ببرافو لكن سددها في يده

10' لا تزال المباراة هادئة ولكن الأرجنتين بدأت تخرج من مناطقها

5' سيطرة من جانب تشيلي على مجريات المباراة لكن بلا أي خطورة

Gorgeous tribute to Maradona before Argentina vs Chile at #CopaAmerica pic.twitter.com/ff7KCQ2T1m — Goal (@goal) June 14, 2021

انطلاق المباراة بوداع مارادونا

تشكيل تشيلي

قرر المدرب مارتن لاسارتي البدء بالتشكيل الآتي الذي يغيب عنه أليكسيس سانشيز المصاب:

التشكيل | 4-5-1



برافو

مينا، ماريبان، ميديل، إيسلا

مينيسيس، فيدال، بولجار، أرانجايز

بلاسيوس، فاراجاس

🇨🇱⚽ FORMACIÓN LISTA DE #LAROJA‼



💪 Esta es la alineación para el debut en la CONMEBOL @CopaAmerica ante Argentina#VamosLaRoja pic.twitter.com/01GvkVCeXP — Selección Chilena (@LaRoja) June 14, 2021

تشكيل الأرجنتين

قرر المدرب ليونيل سكالوني البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 4-3-3

مارتينيز

تاليافيكو، أوتامندي، مارتينيز كوارتا، مونتيل

دي بول، باريديس، لوسيلسو

ميسي، لاوتارو، نيكولاس جونزاليس

ووصلت الأرجنتين إلى نصف نهائي النسخة الماضية وحققت المركز الثالث بعد الفوز على تشيلي في المباراة التي شهدت طرد ليونيل ميسي.

يمتلك منتخب الأرجنتين سجلًا قويًا أمام تشيلي فلم يخسر أمامه سوف مرتين فقط في كوبا أمريكا، إلا أنّ في المرتين فقد البطولة في نهائي 2015 و2016.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول للمباراة الافتتاحية في المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2021 بين الأرجنتين وتشيلي والتي نُقلت إلى البرازيل في الأيام الماضية.