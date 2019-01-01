كوبا أميركا | ديبالا يحضر وإيكاردي يغيب وميسي يقود الأرجنتين

ماورو إيكاردي يغيب عن قائمة الأرجنتين التي تشهد حضور ديبالا وميسي وأجويرو والبقية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن المنتتخب الأرجنتيني عن قائمته المشاركة في بطولة كوبا أميريكا 2019 والمقرر إقامتها في البرازيل، بحضور باولو ديبالا وغياب ماورو إيكاردي، وبقيادة ليونيل ميسي بالطبع.

وكان المدير الفني لمنتخب التانجو ليونيل سكالوني قد فضل استبعاد ماورو إيكاردي على خلفية ما حدث له من مشاكل مع النيراتزوري خلال الموسم الحالي.

وضمت قائمة الأرجنتين كلًا من " أكونا – أجويرو _ أندارا _ أرماني _ كاسكو _ دي بول _ دي ماريا _ ديبالا _ فويث و فونيس موري"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ مايو ٢٠١٩

و شهدت القائمة تواجد كل من "لو سيلسو – ماركيزين – مارتينيزي – ميسي – أوتاميندي – بالاسيوس – باريديس – بيريرا – بيتزيلا و رودريجيز"

كما شهدت قائمة المنتخب الأرجنتيني تواجد "سارافيا – سواريز و تاجليافيكو" حيث لم تشهد شيئًا شائكًا أو خارج التوقعات سوى غياب ماورو إيكاردي.

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يذكر أن جونزالو هيجوايين كان قد أعلن اعتزاله اللعب دوليًا مع المنتخب الأرجنتيني منذ حوالي شهر ونصف.