كوبا أمريكا| منتخب بيرو يقتنص الصدارة مؤقتاً بالفوز على بوليفيا

منتخب البرازيل يلاقي فنزويلا الليلة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب منتخب بيرو على نظيره البوليفي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكوبا أمريكا.

البداية أتت يفي الدقيقة العاشرة حين قرر الحكم تجاهل مطالبات بيرو بركلة جزاء، قبل أن يعود لمراجعتها بالفيديو ويتأكد من صحة قراره.

وفي الدقيقة 26 عاد الحكم إلى المنصبة ذاتها لتقرير ركلة جزاء بلمسة يد ضد كارلوس زامبرانو لاعب بيرو، وبالفعل تم احتسابها ليسجل مارسيلو مارتينز منها أول الأهداف.

وفي الدقيقة 45 نجح باولو جيريرو في استعادة التعادل بتسديدة من حدود المنطقة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وبعد انطلاق الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 55 تلقى جيفرسون فارفان عرضية جيدة سجل منها الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 68 كاد إروين سافيدرا أن يتعادل مجدداً ولكن مرت كرته فوق العارضة.

أجرى منتخب بوليفيا تبديله الأول بنزول روبرتو فيرنانديز بدلاً من فيرناندو ساوسيدو، فيما ترك سافيدرا موقعه ليحل ليوناردو فاكا بدلاً منه.

وفي الدقيقة 79 سدد باولو جيريرو مجدداً بالرأس ليحولها الحارس إلى ركنية، أوقفت اللعب لإجراء تبديل أول في صفوف بيرو بنزول إديسون فلوريس بدلاً من كريستيان كويفا، على الناحية الأخرى اختتم منتخب بوليفيا تبديلاته بنزول جيلبرت ألفاريز بدلاً من راؤول كاسترو.

على الناحية الأخرى حل ميجيل أروخو بدلاً من زامبارانو المصاب اضطرارياً في الدقيقة 85، ثم أتى كريستوفر جونزاليس على حساب باولو جيريرو في الدقيقة 92.

أخيراً في الدقيقة 96 تلقى فلوريس تمريرة من فارفان سجل منها ثالث الأهداف في الرمق الأخير.

بذلك يحتل المنتخب البيروفي صدارة المجموعة مؤقتاً بـ4 نقاط بعد التعادل بالجولة الأولى مع فنزويلا، بانتظار لقائها مع البرازيل (3 نقاط)، فيما يتذيل البوليفيون بلا نقاط.